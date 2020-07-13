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Выборы в Белоруссии: куда "исчезают" претенденты на пост президента
Выборы президента Белоруссии, которые сначала били рекорды по активности населения и числу выдвиженцев, к решающей стадии, по оценкам экспертов, придут... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:08
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Выборы в Белоруссии: куда "исчезают" претенденты на пост президента

10:08 13.07.2020
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Выборы президента Белоруссии, которые сначала били рекорды по активности населения и числу выдвиженцев, к решающей стадии, по оценкам экспертов, придут бюллетенем с тремя-четырьмя фамилиями, среди которых не будет реальных конкурентов действующему главе республики Александру Лукашенко.
В середине мая, когда заканчивался срок подачи заявлений о регистрации инициативных групп, таковых насчитывалось 55, что стало рекордом за всю историю суверенитета страны. Затем в ходе трех заседаний Центризбиркома число кандидатов сократилось до 15. К моменту кульминации – регистрации претендентов, которая должна завершиться 14 июля – подходят семеро выдвиженцев. "Я заявляю о выходе из кампании", "я снимаю свою кандидатуру" - в разное время выступили сразу несколько заявителей. Кто-то из желающих баллотироваться сейчас находится в тюрьме, вместо другого выдвинулась его супруга.
В беседе с РИА Новости эксперт не стал называть ситуацию трагедией, но указал, что население республики недовольно ходом кампании и ждет перемен, хотя бы декоративных.

И их осталось семеро

К 20 мая отказ получили 40 претендентов в кандидаты, таким образом, к сбору подписей приступили 15 человек. До начала июля потенциальные кандидаты должны были предоставить в ЦИК ряд документов: анкету, декларацию о доходах и имуществе. С 5 июля проходила регистрация претендентов.
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Самая большая группа поддержки сформирована у действующего президента республики Лукашенко – в нее вошли более 11,4 тысячи человек. На втором месте Виктор Бабарико, в группе за его выдвижение – немногим более 8,9 тысячи участников. Третью позицию занимал Олег Гайдукевич - в его группе более 4 тысяч человек. К 25 мая Лукашенко уже собрал 200 тысяч подписей.
Первый кандидат снялся с выборов 26 мая, им стал Гайдукевич, он призвал в ходе кампании поддержать Лукашенко. Двадцать девятого мая задержали оппозиционера и блогера Сергея Тихановского, его подозревали в применении насилия к милиционерам, Лукашенко в ходе общения с коллективом Минского тракторного завода называл Тихановского "шелудивым". По дороге на пикет в центр белорусской столицы 31 мая "люди в штатском" задержали оппозиционного политика Николая Статкевича. В тот же день желающие поддержать альтернативных кандидатов часами стояли в очередях, чтобы отдать за политиков свою подпись. Статкевич получил 15 суток административного ареста.
В начале июня проблемы начались у другого претендента на пост президента Николая Козлова – судебные приставы заблокировали его банковскую карту и счет, сделано это было с целью оплаты накопленных административных штрафов за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Тем временем на даче у матери Тихановского провели обыск, нашли 900 тысяч долларов. Глава ЦИК Лидия Ермошина обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить, не являются ли действия блогера попыткой воспрепятствовать проведению выборов, и заявила, что он ей угрожал. Тихановского оставили под стражей до 8 августа.
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Пятого июня задержали представителя ОГП Владимира Непомнящих, но потом отпустили без составления протокола. Сторонники Лукашенко к тому времени собрали уже 1 миллион подписей в поддержку действующего президента.
В Белгазпромбанке, чей бывший руководитель Бабарико назывался экспертами среди основных соперников Лукашенко, 11 июня прошли обыски. Позже счет избирательного фонда Бабарико был заблокирован. По делу Белгазпромбанка задержали 20 человек, среди которых был и претендент в кандидаты. Комитет госконтроля заявил, что из банка за несколько лет незаконно вывели 430 миллионов долларов. В ЦИК отметили, что до приговора суда пассивное избирательное право Бабарико, то есть возможность быть избранным, не ограничена, если по результатам сбора подписей он будет зарегистрирован, то сможет участвовать в кампании.
В середине июня снялась с выборов еще один претендент в кандидаты - Наталья Кисель. "Мы изначально и не планировали дальше идти… Хотелось озвучить свои вопросы и проблемы, показать, что есть грузоперевозчики – не оппозиция, не власть, а есть еще такая категория людей",- пояснил руководитель ее инициативной группы Сергей Штода.
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Затем через соцсети объявил об отказе от дальнейшего участия в выборах музыкант Александр Таболич. "Поддержу кандидата, который будет иметь близкую мне и моим коллегам позицию по сохранению и защите независимости Беларуси, по сохранению традиций и национальных ценностей", - написал он на своей странице в Facebook.
Также в июне председатель оппозиционного движения "За Свободу" Юрий Губаревич получил 15 суток административного ареста за нарушение порядка проведения массового мероприятия. После вынесения решения его оставили на свободе, но 19 июня он заявил, что прекращает участие в избирательной кампании.
Таким образом, подписи в свою поддержку в ЦИК сдали семеро кандидатов: Лукашенко, Бабарико, бывший глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало, сопредседатель ОО "Говори правду" Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической "Грамады" Сергей Черечень, экс-депутат Анна Канопацкая и Тихановская. Бабарико оставался под стражей, как и супруг Тихановской, а 29 июня МВД Белоруссии сообщило, что доследственная проверка проводится в отношении Цепкало: "поступили материалы по заявлению гражданина Турции об имевших место фактах противоправной деятельности". Позже в ЦИК сообщили, что Цепкало не смог собрать достаточное для регистрации кандидатом количество подписей. Сняться с гонки может и Черечень – он запустил онлайн-опрос, стоит ли ему продолжить борьбу.
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Есть целый ряд оснований, по которым ЦИК Белоруссии точно откажет в регистрации кандидатом, - например, наличие у выдвиженца судимости. Отбракуют также тех, кто представил не весь пакет необходимых документов. Претендентам запрещено использовать в интересах избрания денежные средства или другую материальную помощь из-за границы, при выявлении такой помощи их не зарегистрируют кандидатами. ЦИК имеет право отказать в регистрации, если претендентом представлена недостоверная декларация о доходах и имуществе – своя или ближайших родственников. Комиссия также может снять с дистанции претендента, если при сборе подписей были зафиксированы случаи принуждения и вознаграждения избирателей.

Беспрецедентная активность населения

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в разговоре с РИА Новости скептически оценил перспективы основных оппонентов Лукашенко, предположив, что в бюллетене 9 августа будут три-четыре фамилии, включая лидера республики. Его оппоненты устраняются искусственно, считает Безпалько.
"Активность населения беспрецедентна, граждане активно подписывались, образовывались километровые очереди. Предпочтения населения меняются, но мирным характером", - сказал он.
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По его словам, задержанные кандидаты, даже если их выпустят после выборов, не смогут исполнить своего предназначения и составить конкуренцию Лукашенко. "Что они смогут сделать? Бороться политическими и медийными методами – организовать политические партии, развернуть кампанию по дискредитации выборов", - считает эксперт.
"Освободят ли тех кандидатов, чью свободу ограничили, сейчас предсказать невозможно. Заставят ли их отказаться от политической борьбы, потому что осужденный не может быть кандидатом, или заставят покинуть Белоруссию под угрозой тюремного срока. Получится, что судом человек не признан виновным, но в общественном мнении: сбежал – значит виноват. Не думаю, что этих кандидатов ждет что-нибудь хорошее", - добавил он.
Ситуацию с выборами Безпалько не стал называть трагедией, отметив, что интересы населения ушли на второй план после попытки сохранить личную власть. "Не то, чтобы это трагедия для населения, но продолжение той политики, которая надоела изрядно. Люди хотят перемен, позитивных или хотя бы декоративных",- сказал Безпалько.
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Валерий ЦепкалоДело БелгазпромбанкаПрезидентская кампания в БелоруссииНаталья КисельВиктор БабарикоОлег ГайдукевичНиколай КозловЛидия ЕрмошинаБогдан БезпалькоАндрей ДмитриевАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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