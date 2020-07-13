Ливийская NOC вновь объявила форс-мажор по экспорту нефти

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Ливийская Национальная нефтяная компания (NOC) вновь объявляет форс-мажор по поставкам нефти из-за блокады экспорта, сообщается в релизе компании.

"Ливийская Национальная нефтяная компания (NOC) ... осуждает возобновленную блокаду на экспорт ливийской нефти... NOC вынуждена объявить форс-мажор на весь нефтяной экспорт из Ливии", - говорится в релизе.