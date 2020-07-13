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Ливийская NOC вновь объявила форс-мажор по экспорту нефти
Ливийская Национальная нефтяная компания (NOC) вновь объявляет форс-мажор по поставкам нефти из-за блокады экспорта, сообщается в релизе компании. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:05
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цены на нефть, халифа хафтар, es sider, триполи, ливия, экономика

Ливийская NOC вновь объявила форс-мажор по экспорту нефти

10:05 13.07.2020
947
© AP Photo / Hussein MallaРаботник на нефтеперерабатывающем заводе Брега, восточная Ливия
Работник на нефтеперерабатывающем заводе Брега, восточная Ливия
© AP Photo / Hussein Malla
Работник на нефтеперерабатывающем заводе Брега, восточная Ливия. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Ливийская Национальная нефтяная компания (NOC) вновь объявляет форс-мажор по поставкам нефти из-за блокады экспорта, сообщается в релизе компании.
"Ливийская Национальная нефтяная компания (NOC) ... осуждает возобновленную блокаду на экспорт ливийской нефти... NOC вынуждена объявить форс-мажор на весь нефтяной экспорт из Ливии", - говорится в релизе.
Танкер с нефтью в порту
10 июля, 12:11
Ливия сняла режим "форс мажора" со всех портов для экспорта нефти
Компания 10 июля сняла режим форс-мажор со всех портов для экспорта нефти. Первым судном, на которое была загружена нефть, стал танкер Kriti Bastion в порту Es Sider. Однако уже 11 июля вооруженные силы Халифы Хафтара распорядились остановить дальнейший экспорт, сообщает компания.
Кроме того, была остановлена добыча на нефтяном месторождении Амаль компанией Harouge Oil Operations, сообщили источники агентству Блумберг.
Большинство нефтяных месторождений и портов Ливии были закрыты с января из-за блокировки нефтяных объектов. В стране продолжается противостояние между правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.
Вид города Триполи, Ливия
10 июня, 15:00
В Ливии приостановили добычу нефти на месторождении Эль-Филь
203001
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Цены на нефтьХалифа ХафтарEs SiderТриполиЛивияЭкономика
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