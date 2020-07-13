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Мишустин предложил продлить сроки достижения национальных целей
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил продлить сроки достижения национальных целей до 2030 года. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:24
россия
михаил мишустин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, михаил мишустин, экономика

Мишустин предложил продлить сроки достижения национальных целей

10:05 13.07.2020 (обновлено: 10:24 13.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил продлить сроки достижения национальных целей до 2030 года.
На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Мишустин отметил, что России предстоит работать по достижению целей, обозначенных в майском указе 2018 года, в условиях более жестких бюджетных ограничений.
"Распространение коронавируса и его последствия для мировой экономики и для нашей страны, с одной стороны, подтолкнули развитие отдельных сегментов рынка, с другой - создали новые ограничения, замедлили рост, сократили доходы консолидированного бюджета. Мы должны принимать это во внимание при установлении целевых показателей и определении темпов движения к ним. Возможно, продлить сроки достижения национальных целей, о чем вы сказали сегодня, до 2030 года", - сказал премьер.
Он добавил, что при этом необходимо "максимально обеспечить их преемственность по отношению к тем целям развития, которые были определены 2 года назад".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
19 июня, 17:25
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РоссияМихаил МишустинЭкономика
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