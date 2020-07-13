Мишустин предложил продлить сроки достижения национальных целей

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Мишустин отметил, что России предстоит работать по достижению целей, обозначенных в майском указе 2018 года, в условиях более жестких бюджетных ограничений.

"Распространение коронавируса и его последствия для мировой экономики и для нашей страны, с одной стороны, подтолкнули развитие отдельных сегментов рынка, с другой - создали новые ограничения, замедлили рост, сократили доходы консолидированного бюджета. Мы должны принимать это во внимание при установлении целевых показателей и определении темпов движения к ним. Возможно, продлить сроки достижения национальных целей, о чем вы сказали сегодня, до 2030 года", - сказал премьер.