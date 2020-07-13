https://ria.ru/20200713/1574257877.html
Мишустин предложил продлить сроки достижения национальных целей
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил продлить сроки достижения национальных целей до 2030 года. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:05
2020-07-13T10:24
россия
михаил мишустин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, михаил мишустин, экономика
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
предложил продлить сроки достижения национальных целей до 2030 года.
На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Мишустин отметил, что России предстоит работать по достижению целей, обозначенных в майском указе 2018 года, в условиях более жестких бюджетных ограничений.
"Распространение коронавируса и его последствия для мировой экономики и для нашей страны, с одной стороны, подтолкнули развитие отдельных сегментов рынка, с другой - создали новые ограничения, замедлили рост, сократили доходы консолидированного бюджета. Мы должны принимать это во внимание при установлении целевых показателей и определении темпов движения к ним. Возможно, продлить сроки достижения национальных целей, о чем вы сказали сегодня, до 2030 года", - сказал премьер.
Он добавил, что при этом необходимо "максимально обеспечить их преемственность по отношению к тем целям развития, которые были определены 2 года назад".