https://ria.ru/20200713/1574257678.html
Путин назвал главной задачей поддержку занятости
Главной задачей на фоне объективных экономических трудностей является поддержка занятости и стабильность доходов граждан, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:01
2020-07-13T10:30
владимир путин
общество
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Главной задачей на фоне объективных экономических трудностей является поддержка занятости и стабильность доходов граждан, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"На фоне объективных экономических трудностей, которые возникли в последнее время в связи с этой пандемией, главное, поддержать занятость и доходы наших граждан", - сказал Путин на совещании по национальным проектам.
По его словам, этой весной был принят беспрецедентный пакет поддержки отечественной экономики. "Причем для нас это большие ресурсы, может быть, по сравнению с другими странами они не являются такими уж огромными, но нам удалось - я хочу это подчеркнуть как положительный момент в работе правительства - сделать это точечно", - отметил президент.