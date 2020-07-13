Путин назвал главной задачей поддержку занятости

"На фоне объективных экономических трудностей, которые возникли в последнее время в связи с этой пандемией, главное, поддержать занятость и доходы наших граждан", - сказал Путин на совещании по национальным проектам.

По его словам, этой весной был принят беспрецедентный пакет поддержки отечественной экономики. "Причем для нас это большие ресурсы, может быть, по сравнению с другими странами они не являются такими уж огромными, но нам удалось - я хочу это подчеркнуть как положительный момент в работе правительства - сделать это точечно", - отметил президент.