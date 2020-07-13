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Путин назвал главной задачей поддержку занятости
Главной задачей на фоне объективных экономических трудностей является поддержка занятости и стабильность доходов граждан, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:30
владимир путин
общество
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2020
РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
владимир путин, общество

Путин назвал главной задачей поддержку занятости

10:01 13.07.2020 (обновлено: 10:30 13.07.2020)
224
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Главной задачей на фоне объективных экономических трудностей является поддержка занятости и стабильность доходов граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На фоне объективных экономических трудностей, которые возникли в последнее время в связи с этой пандемией, главное, поддержать занятость и доходы наших граждан", - сказал Путин на совещании по национальным проектам.
Сайт общероссийского центра занятости
10:28
Уровень безработицы в июне ожидают на уровне 6,3%
По его словам, этой весной был принят беспрецедентный пакет поддержки отечественной экономики. "Причем для нас это большие ресурсы, может быть, по сравнению с другими странами они не являются такими уж огромными, но нам удалось - я хочу это подчеркнуть как положительный момент в работе правительства - сделать это точечно", - отметил президент.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
5 июня, 12:23
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
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