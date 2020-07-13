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Депутаты не стали оспаривать поправки в госбюджет правительства Молдавии
Премьер Молдавии Ион Кику на брифинге в понедельник заявил, что депутаты не стали выдвигать вотум недоверия правительству из-за взятой кабмином на себя... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:01
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ион кику, молдавия, в мире

Депутаты не стали оспаривать поправки в госбюджет правительства Молдавии

10:01 13.07.2020
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© Sputnik / Родион Прока / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в фотобанк
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 июл - РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику на брифинге в понедельник заявил, что депутаты не стали выдвигать вотум недоверия правительству из-за взятой кабмином на себя ответственности за поправки в госбюджет.
Три заседания парламента подряд сорвались, поскольку молдавская оппозиция объявила бойкот инициативе правительства по госбюджету. В четверг депутаты смогли обеспечить кворум, Кику на заседании парламента представил инициативу об изменении проекта бюджета на 2020 год, за которую правительство взяло на себя ответственность. Согласно местному законодательству, либо проект вступает в силу автоматически через 72 часа после представления в парламенте, либо депутаты могут попытаться выдвинуть кабмину вотум недоверия.
"Эпопея с принятием правительством ответственности закончилась, вчера истекли 72 часа, в течение которых депутаты могли их опротестовать и выдвинуть вотум недоверия правительству. Теперь они должны быть переданы президенту, думаю, что на этой неделе их утвердят", - заявил Кику.
Премьер выразил надежду, что деньги как можно скорее можно будет использовать для поддержки экономики и социальной помощи гражданам.
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