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Россия готова войти в число мировых лидеров по цифровизации, заявил Путин
Россия в целом готова войти в число мировых лидеров по цифровизации и технологическому развитию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:18
россия
владимир путин
экономика
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
россия, владимир путин, экономика

Россия готова войти в число мировых лидеров по цифровизации, заявил Путин

10:00 13.07.2020 (обновлено: 10:18 13.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия в целом готова войти в число мировых лидеров по цифровизации и технологическому развитию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, нужно шире использовать число технологических решений. Здесь мы также должны войти в число мировых лидеров, практика последних месяцев показала, что это абсолютно возможно для нас. Мы в целом к этому готовы. Нужно просто торпедировать вот это направление нашей работы, запустить мощное цифровое развитие во всех сферах нашей жизни: системе образования, при получении медицинской помощи, государственных услуг, что особо важно - в сфере ЖКХ и городского хозяйства и, конечно, продвижении новых бизнес идей для развития своего дела", - сказал Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент РФ Владимир Путин
10 июня, 14:40Распространение нового коронавируса
Путин призвал развивать цифровизацию
По его словам, цифровые технологии настолько быстро идут вперед, что здесь нужно ставить ориентиры буквально на каждый год, может еще и чаще.
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РоссияВладимир ПутинЭкономика
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