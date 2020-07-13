https://ria.ru/20200713/1574257582.html
Россия готова войти в число мировых лидеров по цифровизации, заявил Путин
Россия в целом готова войти в число мировых лидеров по цифровизации и технологическому развитию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:00
2020-07-13T10:18
россия
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573673550_0:65:3072:1792_1400x0_80_0_0_e0e319105898f7fbcb8ae95732200135.jpg
https://ria.ru/20200610/1572748546.html
5
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573673550_0:65:3072:1792_1400x0_80_0_0_e0e319105898f7fbcb8ae95732200135.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573673550_105:0:2836:2048_1400x0_80_0_0_876b540a6fc4aac3be072182e0da20ac.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573673550_392:78:2362:2048_1400x0_80_0_0_b050e9af5caa631d9f844c793b1e792e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Россия в целом готова войти в число мировых лидеров по цифровизации и технологическому развитию, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Конечно, нужно шире использовать число технологических решений. Здесь мы также должны войти в число мировых лидеров, практика последних месяцев показала, что это абсолютно возможно для нас. Мы в целом к этому готовы. Нужно просто торпедировать вот это направление нашей работы, запустить мощное цифровое развитие во всех сферах нашей жизни: системе образования, при получении медицинской помощи, государственных услуг, что особо важно - в сфере ЖКХ и городского хозяйства и, конечно, продвижении новых бизнес идей для развития своего дела", - сказал Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
По его словам, цифровые технологии настолько быстро идут вперед, что здесь нужно ставить ориентиры буквально на каждый год, может еще и чаще.