В Воронежской области выявили 119 новых случаев заражения коронавирусом

Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото

Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу

ВОРОНЕЖ, 13 июл - РИА Новости. Число пациентов с Число пациентов с коронавирусной инфекцией Воронежской области приблизилось к 9,4 тысячи, выздоровели около 8,1 тысячи человек, сообщает правительство региона.

По данным на воскресенье, в области COVID-19 был подтвержден у 9280 пациентов, выздоровели 8005 человек, умерли 83.

"Воронежская область, 09.37 (мск), понедельник, 13 июля. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтвержденным диагнозом: 9 399. Выздоровели: 8 063. Умерли: 83", - говорится в сообщении.

Таким образом, за сутки COVID-19 подтвержден у 119 пациентов.

Впервые с 3 июля в области за сутки не зафиксировано летальных случаев среди пациентов с COVID-19. На 3 июля в регионе было 47 умерших с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В регионе с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в области шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.

Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.