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Распространение нового коронавируса
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В Воронежской области выявили 119 новых случаев заражения коронавирусом
Число пациентов с коронавирусной инфекцией в Воронежской области приблизилось к 9,4 тысячи, выздоровели около 8,1 тысячи человек, сообщает правительство... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:58
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
воронежская область
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воронежская область, общество

В Воронежской области выявили 119 новых случаев заражения коронавирусом

09:58 13.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 13 июл - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусной инфекцией в Воронежской области приблизилось к 9,4 тысячи, выздоровели около 8,1 тысячи человек, сообщает правительство региона.
По данным на воскресенье, в области COVID-19 был подтвержден у 9280 пациентов, выздоровели 8005 человек, умерли 83.
Медицинские работники
11 июля, 10:15Распространение нового коронавируса
В Воронежской области за сутки умерли три пациента с COVID-19
"Воронежская область, 09.37 (мск), понедельник, 13 июля. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтвержденным диагнозом: 9 399. Выздоровели: 8 063. Умерли: 83", - говорится в сообщении.
Таким образом, за сутки COVID-19 подтвержден у 119 пациентов.
Впервые с 3 июля в области за сутки не зафиксировано летальных случаев среди пациентов с COVID-19. На 3 июля в регионе было 47 умерших с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В регионе с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в области шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Воронежская областьОбщество
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