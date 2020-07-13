https://ria.ru/20200713/1574257307.html
В России есть большие резервы для внутреннего туризма, заявил Путин
Большие резервы для внутреннего туризма, которыми располагает Россия, необходимо реализовывать путём развития соответствующей инфраструктуры, завил президент РФ РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:55
2020-07-13T10:18
туризм
владимир путин
экономика
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https://ria.ru/20200710/1574163141.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574077552_0:194:3078:1925_1400x0_80_0_0_d845ac44219dd4888d161c4a87520737.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, владимир путин, экономика