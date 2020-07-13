В России есть большие резервы для внутреннего туризма, заявил Путин

"Большие резервы для качественного роста есть и для внутреннего туризма. Что особенно сейчас является важным и чувствительным для людей. Если многие страны закрыты до сих пор, нам нужно развивать внутренний туризм - это очевидные вещи. Инфраструктуру нужно развивать. Без этого, что такое внутренний туризм?" - сказал он, выступая на совещании по национальным проектам.