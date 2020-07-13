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В России есть большие резервы для внутреннего туризма, заявил Путин
Большие резервы для внутреннего туризма, которыми располагает Россия, необходимо реализовывать путём развития соответствующей инфраструктуры, завил президент РФ РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:18
туризм
владимир путин
экономика
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574077552_0:194:3078:1925_1400x0_80_0_0_d845ac44219dd4888d161c4a87520737.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, владимир путин, экономика

В России есть большие резервы для внутреннего туризма, заявил Путин

09:55 13.07.2020 (обновлено: 10:18 13.07.2020)
339
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкТуристы на "Панорамной площадке" на горном курорте Красная Поляна
Туристы на Панорамной площадке на горном курорте Красная Поляна
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Туристы на "Панорамной площадке" на горном курорте Красная Поляна. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Большие резервы для внутреннего туризма, которыми располагает Россия, необходимо реализовывать путём развития соответствующей инфраструктуры, завил президент РФ Владимир Путин.
"Большие резервы для качественного роста есть и для внутреннего туризма. Что особенно сейчас является важным и чувствительным для людей. Если многие страны закрыты до сих пор, нам нужно развивать внутренний туризм - это очевидные вещи. Инфраструктуру нужно развивать. Без этого, что такое внутренний туризм?" - сказал он, выступая на совещании по национальным проектам.
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