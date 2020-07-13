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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.
https://ria.ru/20200713/1574257171.html
Подкаст "Страхи/Ошибки": как извлечь пользу из стресса?
Стресс — нормальная реакция организма. Он помогает адаптироваться, например, к крику начальника и проблемам на работе, пережить развод или глобальную пандемию. По-факту, стресс ежедневно делает нас лучше. Но почему иногда он придаёт сил и азарта, а порой так изматывает? Как извлечь пользу из этих состояний и переосмыслить опыт карантинных месяцев?
2020-07-13T12:12
страхи/ошибки
подкаст
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Подкаст "Страхи/Ошибки": как извлечь пользу из стресса?
Стресс — нормальная реакция организма. Он помогает адаптироваться, например, к крику начальника и проблемам на работе, пережить развод или глобальную пандемию. По-факту, стресс ежедневно делает нас лучше. Но почему иногда он придаёт сил и азарта, а порой так изматывает? Как извлечь пользу из этих состояний и переосмыслить опыт карантинных месяцев?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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аудио, подкаст

Подкаст "Страхи/Ошибки": как извлечь пользу из стресса?

12:00 13.07.2020 (обновлено: 12:12 13.07.2020)
186
Страхи/Ошибки
Подкаст "Страхи/Ошибки": как извлечь пользу из стресса?
12:00
Стресс — нормальная реакция организма. Он помогает адаптироваться, например, к крику начальника и проблемам на работе, пережить развод или глобальную пандемию. По-факту, стресс ежедневно делает нас лучше. Но почему иногда он придаёт сил и азарта, а порой так изматывает? Как извлечь пользу из этих состояний и переосмыслить опыт карантинных месяцев?
Канадский эндокринолог Ганс Селье, который сформулировал концепцию стресса, считал его "специями жизни". В то же время доказано, что хронический стресс провоцирует рак и болезни сердца. Как различать, какой стресс — хороший, а какой — вредный и что происходит с нашим организмом в критических ситуациях?
Вместе с клиническим психологом и экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и кандидатом психологических наук, доцентом Московского городского педагогического университета Ларисой Овчаренко учимся техникам стабилизации и разбираемся, в чём польза стресса.
1:05 Что происходит с нашим организмом, когда мы испытываем стресс
2:45 Как убивает хронический стресс
4:55 О разделении стресса на полезный и вредный
6:45 В чём же польза стресса
7:40 Что делать, если стресс вызывают только некоторые ситуации (например, публичные выступления)
10:50 О техниках стабилизации и "ритуалах входа"
12:50 Как пережить последствия стресса после карантина
15:40 Что такое трансгенерационные травмы (передающиеся от поколения к поколению)
20:20 Как переосмыслить случившийся с нами на карантине стресс
23:05 Какие ошибки мы совершаем, испытывая стресс
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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