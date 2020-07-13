Стресс — нормальная реакция организма. Он помогает адаптироваться, например, к крику начальника и проблемам на работе, пережить развод или глобальную пандемию. По-факту, стресс ежедневно делает нас лучше. Но почему иногда он придаёт сил и азарта, а порой так изматывает? Как извлечь пользу из этих состояний и переосмыслить опыт карантинных месяцев?

Подкаст "Страхи/Ошибки": как извлечь пользу из стресса?

Канадский эндокринолог Ганс Селье, который сформулировал концепцию стресса, считал его "специями жизни". В то же время доказано, что хронический стресс провоцирует рак и болезни сердца. Как различать, какой стресс — хороший, а какой — вредный и что происходит с нашим организмом в критических ситуациях?

Вместе с клиническим психологом и экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и кандидатом психологических наук, доцентом Московского городского педагогического университета Ларисой Овчаренко учимся техникам стабилизации и разбираемся, в чём польза стресса.

1:05 Что происходит с нашим организмом, когда мы испытываем стресс

2:45 Как убивает хронический стресс

4:55 О разделении стресса на полезный и вредный

6:45 В чём же польза стресса

7:40 Что делать, если стресс вызывают только некоторые ситуации (например, публичные выступления)

10:50 О техниках стабилизации и "ритуалах входа"

12:50 Как пережить последствия стресса после карантина

15:40 Что такое трансгенерационные травмы (передающиеся от поколения к поколению)

20:20 Как переосмыслить случившийся с нами на карантине стресс

23:05 Какие ошибки мы совершаем, испытывая стресс

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

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Монтаж Андрея Темнова

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