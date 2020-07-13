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Путин призвал уделять особое внимание улучшению условий труда
Особое внимание в регионах нужно уделять улучшению условий труда, заявил в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:15
россия
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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60
россия, владимир путин, общество

Путин призвал уделять особое внимание улучшению условий труда

09:53 13.07.2020 (обновлено: 10:15 13.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Особое внимание в регионах нужно уделять улучшению условий труда, заявил в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин.
"Предметом особого внимания, прежде всего коллег в регионах, должно быть улучшение условий труда в городах и населенных пунктах, в сельских территориях нашей страны", - сказал он.
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РоссияВладимир ПутинОбщество
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