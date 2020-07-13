https://ria.ru/20200713/1574257114.html
Жителя Бурятии обвинили в покушении на убийство двухлетнего ребенка
Житель Бурятии обвиняется в покушении на убийство двухлетнего сына, сообщает пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:53
2020-07-13T09:53
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия
КРАСНОЯРСК, 13 июл - РИА Новости.
Житель Бурятии обвиняется в покушении на убийство двухлетнего сына, сообщает пресс-служба регионального главка СК
.
По данным следствия, обвиняемый на фоне опьянения впал в ярость из-за плача малолетнего сына и ударил его головой о тумбочку. В это время его сожительница и мать ребенка дремала на диване. Она проснулась и укрыла ребенка от сожителя. После обвиняемый уснул, а мать быстро обработала раны ребенку и, опасаясь разбудить пьяного, спустилась со второго этажа через балкон, вызвала скорую и полицию. Мужчина задержан на месте происшествия, а потерпевшему ребенку оказана необходимая врачебная помощь.
"Десятого июля 2020 года в вечернее время в Детскую республиканскую клиническую больницу доставлен 2-летний мальчик с множественными ранами головы… По подозрению в совершении данного преступления задержан 33-летний отец ребенка, который в ходе проведенного допроса дал подробные показания об обстоятельствах происшествия. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств мужчине уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетнего". Сегодня следователи устанавливают полную картину происшествия и собирают доказательственную базу.