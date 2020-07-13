Жителя Бурятии обвинили в покушении на убийство двухлетнего ребенка

По данным следствия, обвиняемый на фоне опьянения впал в ярость из-за плача малолетнего сына и ударил его головой о тумбочку. В это время его сожительница и мать ребенка дремала на диване. Она проснулась и укрыла ребенка от сожителя. После обвиняемый уснул, а мать быстро обработала раны ребенку и, опасаясь разбудить пьяного, спустилась со второго этажа через балкон, вызвала скорую и полицию. Мужчина задержан на месте происшествия, а потерпевшему ребенку оказана необходимая врачебная помощь.