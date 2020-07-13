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Проблемы в сфере защиты окружающей среды копились годами, заявил Путин
Проблемы в сфере защиты окружающей среды копились многие годы, мы приступили к их решению, заявил в ходе совета по стратегическому развитию и национальным... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:18
россия
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, владимир путин, общество

Проблемы в сфере защиты окружающей среды копились годами, заявил Путин

09:52 13.07.2020 (обновлено: 10:18 13.07.2020)
178
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Проблемы в сфере защиты окружающей среды копились многие годы, мы приступили к их решению, заявил в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин.
"Уже не раз говорил - проблемы в этой сфере у нас копились многие и многие годы, и мы приступили к их решению. При этом важно ликвидировать не только накопленный ущерб окружающей среде, но и смотреть вперед, учитывая, в том числе, вызовы, с которыми мы сталкиваемся в сфере изменения климата", - сказал он.
Конституция РФ
23 июня, 14:36Голосование по поправкам в Конституцию
Эксперт оценил важность поправок в области окружающей среды
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РоссияВладимир ПутинОбщество
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