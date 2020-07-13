https://ria.ru/20200713/1574257024.html
Проблемы в сфере защиты окружающей среды копились годами, заявил Путин
Проблемы в сфере защиты окружающей среды копились многие годы, мы приступили к их решению, заявил в ходе совета по стратегическому развитию и национальным... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:52
2020-07-13T10:18
россия
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200623/1573365707.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество