Проблемы в сфере защиты окружающей среды копились годами, заявил Путин

"Уже не раз говорил - проблемы в этой сфере у нас копились многие и многие годы, и мы приступили к их решению. При этом важно ликвидировать не только накопленный ущерб окружающей среде, но и смотреть вперед, учитывая, в том числе, вызовы, с которыми мы сталкиваемся в сфере изменения климата", - сказал он.