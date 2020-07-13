Путин призвал сделать систему медпомощи более устойчивой и гибкой

"Нам также предстоит реализовать уже запланированные меры по развитию и укреплению системы здравоохранения, направить на это дополнительный ресурс. Всю систему медицинской помощи, включая ее первичное звено... мы должны сделать более устойчивой и гибкой, способной реагировать на любые вызовы", - сказал он на совещании по национальным проектам.