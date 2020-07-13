https://ria.ru/20200713/1574256965.html
Путин призвал сделать систему медпомощи более устойчивой и гибкой
Всю систему медицинской помощи в РФ нужно сделать более устойчивой и гибкой, чтобы реагировать на любые вызовы, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:51
2020-07-13T10:15
россия
владимир путин
общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество