Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200713/1574256965.html
Путин призвал сделать систему медпомощи более устойчивой и гибкой
Всю систему медицинской помощи в РФ нужно сделать более устойчивой и гибкой, чтобы реагировать на любые вызовы, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:15
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570022382_0:198:3072:1926_1400x0_80_0_0_90c58ee5978bfdef4e4a16ac6d2b6b87.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200706/1573939742.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570022382_0:198:3072:1926_1400x0_80_0_0_90c58ee5978bfdef4e4a16ac6d2b6b87.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570022382_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_74cf7de3799123e1641c18a2246e62cf.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570022382_279:0:2327:2048_1400x0_80_0_0_f114f5f94bf6d7e65d0c83c6902dbb2f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин, общество

Путин призвал сделать систему медпомощи более устойчивой и гибкой

09:51 13.07.2020 (обновлено: 10:15 13.07.2020)
277
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Всю систему медицинской помощи в РФ нужно сделать более устойчивой и гибкой, чтобы реагировать на любые вызовы, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Нам также предстоит реализовать уже запланированные меры по развитию и укреплению системы здравоохранения, направить на это дополнительный ресурс. Всю систему медицинской помощи, включая ее первичное звено... мы должны сделать более устойчивой и гибкой, способной реагировать на любые вызовы", - сказал он на совещании по национальным проектам.
Предварительная мойка посуды в производственном блоке аптеки №6 муниципального предприятия Новосибирская аптечная сеть
6 июля, 11:17
В Госдуме задумались над созданием концепции производственной медицины
600007
Обсудить 0
РоссияВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Проблемы в сфере защиты окружающей среды копились годами, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил, что долгосрочные ориентиры остаются неизменными
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал продолжать усилия по преодолению ущерба от пандемии
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал уделять особое внимание улучшению условий труда
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о позитивной динамике в борьбе с коронавирусом
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Путин прокомментировал итоги голосования по поправкам в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин
Путин: единение россиян помогло достойно ответить на вызов эпидемии
Скорая помощь
Поисковик подорвался на мине в лесу в Ленинградской области
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал главной задачей поддержку занятости
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали решение превратить собор Святой Софии в мечеть
Полицейский
Жителя Бурятии обвинили в покушении на убийство двухлетнего ребенка
Автомобиль скорой помощи
Названа причина смерти невесты на свадебном банкете
Президент РФ Владимир Путин
Россия не допустила взрывного роста безработицы, заявил Путин
Туристы на Панорамной площадке на горном курорте Красная Поляна
В России есть большие резервы для внутреннего туризма, заявил Путин
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:19На перевале Дятлова потушили пожар площадью 40 гектаров
16:19Кудрин назвал один из главных рисков на российском финансовом рынке
16:18Баку проинформировал международные организации об инциденте с Ереваном
16:17Греческая церковь призвала отменить решение по статусу Святой Софии
16:16Корпус реактора для блока №1 строящейся АЭС "Аккую" прошел испытания
16:16Диетолог назвала лучшее время для употребления фастфуда
16:16Ереван обвинил Баку в артобстреле приграничного села Чинари
16:16В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом превысило 235 тысяч
16:15Суд не стал менять меру пресечения подозреваемой по делу Шеремета
16:13На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса
16:10Ереван осудил слова Турции о ситуации на армяно-азербайджанской границе
16:10На должность главы Татарстана претендуют пять кандидатов
16:10С подозреваемой в убийстве Шеремета сняли браслет, сообщили СМИ
16:07Лавров провел телефонный разговор с главами МИД Армении и Азербайджана
16:07В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 58 тысяч
16:06Росгидромет предупредил о мощных ливнях в Центральном федеральном округе
16:03Жителя Калмыкии приговорили к колонии за убийство ребенка-инвалида
16:02Мишустин проведет переговоры с новым премьером Белоруссии
15:59Матвиенко назвала разговоры о возможной деноминации провокацией
15:59Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в Токио
Лента новостейМолния