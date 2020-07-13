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Путин заявил, что долгосрочные ориентиры остаются неизменными
Долгосрочные ориентиры РФ остаются неизменными несмотря на текущие трудности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:50
2020-07-13T10:16
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