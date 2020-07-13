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Путин заявил, что долгосрочные ориентиры остаются неизменными
Долгосрочные ориентиры РФ остаются неизменными несмотря на текущие трудности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:16
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владимир путин, экономика

Путин заявил, что долгосрочные ориентиры остаются неизменными

09:50 13.07.2020 (обновлено: 10:16 13.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Долгосрочные ориентиры РФ остаются неизменными несмотря на текущие трудности, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он обратил внимание на национальные проекты, предложил обсудить их актуализацию на основе выбора людей, с учетом накопленного опыта.
Путин обозначил главные экономические задачи
10:10
Путин назвал главные задачи, стоящие перед экономикой
"Мы должны корректировать, разумеется, нашу работу, исходя из реальной ситуации. Сразу скажу: несмотря на объективные текущие трудности наши долгосрочные ориентиры остаются неизменными", - сказал он на совещании по национальным проектам.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
5 июня, 12:23
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
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