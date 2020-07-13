https://ria.ru/20200713/1574256841.html
Путин призвал продолжать усилия по преодолению ущерба от пандемии
Президент РФ Владимир Путин заявил о важности преодоления экономического и социального ущерба в борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:53
2020-07-13T11:01
коронавирус в россии
владимир путин
экономика
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, владимир путин, экономика