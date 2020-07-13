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Путин призвал продолжать усилия по преодолению ущерба от пандемии
Президент РФ Владимир Путин заявил о важности преодоления экономического и социального ущерба в борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:01
коронавирус в россии
владимир путин
экономика
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, владимир путин, экономика

Путин призвал продолжать усилия по преодолению ущерба от пандемии

09:53 13.07.2020 (обновлено: 11:01 13.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о важности преодоления экономического и социального ущерба в борьбе с коронавирусом.
"...Мы видим позитивную динамику, и сейчас важно, действуя аккуратно, конечно, в соответствии со складывающейся ситуацией, но все-таки продолжать усилия по преодолению того ущерба, что причинила эпидемия экономике и социальной сфере", - сказал он на совещании по национальным проектам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Приходит в себя: как экономика России после COVID станет пятой в миреРоссийская Федерация и еще несколько стран могут достаточно быстро восстановить свои экономики после пандемии. К такому выводу пришли специалисты Института экономики и мира (IEP).
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Коронавирус в РоссииВладимир ПутинЭкономика
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