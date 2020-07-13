Путин заявил о позитивной динамике в борьбе с коронавирусом

"Да, конечно, борьба с этой угрозой еще продолжается, но главное - мы видим позитивную динамику, и сейчас важно, действуя аккуратно, конечно, в соответствии со складывающейся ситуацией, но все-таки продолжать усилия по преодолению того ущерба, что причинила эпидемия экономике и социальной сфере", - сказал он на совещании по национальным проектам.