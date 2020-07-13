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Путин заявил о позитивной динамике в борьбе с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в борьбе с коронавирусом есть позитивная динамика. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:24
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество

Путин заявил о позитивной динамике в борьбе с коронавирусом

09:48 13.07.2020 (обновлено: 10:24 13.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в борьбе с коронавирусом есть позитивная динамика.
"Да, конечно, борьба с этой угрозой еще продолжается, но главное - мы видим позитивную динамику, и сейчас важно, действуя аккуратно, конечно, в соответствии со складывающейся ситуацией, но все-таки продолжать усилия по преодолению того ущерба, что причинила эпидемия экономике и социальной сфере", - сказал он на совещании по национальным проектам.
Президент РФ Владимир Путин
09:53
Путин призвал продолжать усилия по преодолению ущерба от пандемии
"Ежесуточный процент выявленных случаев заболевания в нашей стране остается стабильным. А те, кто поправился, их количество растет. В этой связи подавляющее число субъектов Российской Федерации приступили к смягчению режимов самоизоляции граждан и иных противоэпидемиологических ограничений", - отметил Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинОбщество
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