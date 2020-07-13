https://ria.ru/20200713/1574256801.html
Путин заявил о позитивной динамике в борьбе с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в борьбе с коронавирусом есть позитивная динамика. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:48
2020-07-13T10:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
общество
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
заявил, что в борьбе с коронавирусом
есть позитивная динамика.
"Да, конечно, борьба с этой угрозой еще продолжается, но главное - мы видим позитивную динамику, и сейчас важно, действуя аккуратно, конечно, в соответствии со складывающейся ситуацией, но все-таки продолжать усилия по преодолению того ущерба, что причинила эпидемия экономике и социальной сфере", - сказал он на совещании по национальным проектам.
"Ежесуточный процент выявленных случаев заболевания в нашей стране остается стабильным. А те, кто поправился, их количество растет. В этой связи подавляющее число субъектов Российской Федерации приступили к смягчению режимов самоизоляции граждан и иных противоэпидемиологических ограничений", - отметил Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.