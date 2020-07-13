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https://ria.ru/20200713/1574256773.html
Россия не допустила взрывного роста безработицы, заявил Путин
РФ не допустила взрывного, драматического, как в ряде стран, роста безработицы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:04
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россия
владимир путин
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Балабол. Лучше про Петросяна почитаю. У него хоть юмор, но в корень.
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574115943_0:190:3076:1920_1400x0_80_0_0_76be26603c5cc3c323b501742a9385be.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, экономика

Россия не допустила взрывного роста безработицы, заявил Путин

09:47 13.07.2020 (обновлено: 10:04 13.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. РФ не допустила взрывного, драматического, как в ряде стран, роста безработицы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы не допустили взрывного, как в некоторых странах, драматического роста безработицы", - сказал президент на совещании по национальным проектам.
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
2 июля, 16:40
В Минтруде заявили о замедлении темпов роста безработицы в России
По его словам, это говорит о том, что у РФ есть большой резерв, чтобы действовать еще более эффективно и еще более слаженно.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
Чтобы у тебя язык отсох.
13 июля, 11:19
Валерий Назаров
2300003
Балабол. Лучше про Петросяна почитаю. У него хоть юмор, но в корень.
13 июля, 11:26
ssuper.kote-2018
1910002
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