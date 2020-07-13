https://ria.ru/20200713/1574256773.html
Россия не допустила взрывного роста безработицы, заявил Путин
РФ не допустила взрывного, драматического, как в ряде стран, роста безработицы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:47
2020-07-13T10:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
владимир путин
экономика
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https://ria.ru/20200702/1573804648.html
Валерий Назаров
Чтобы у тебя язык отсох.
26
super.kote-2018
Балабол. Лучше про Петросяна почитаю. У него хоть юмор, но в корень.
22
6
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574115943_0:190:3076:1920_1400x0_80_0_0_76be26603c5cc3c323b501742a9385be.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, экономика