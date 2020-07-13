В МИД прокомментировали решение превратить собор Святой Софии в мечеть

Госсовет Турции - высший административный суд страны - 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.

"Вы знаете о том широком общественном резонансе, который получил этот вопрос и в нашей стране, и за ее пределами. В целом мы исходим из того, что речь идёт о внутренних делах Турции, в которые, естественно, ни мы, ни другие не должны вмешиваться. Вместе с тем обращаем внимание на значение этого объекта с точки зрения объекта мировой культуры и цивилизации", - сказал Вершинин журналистам.