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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574256725.html
Путин рассказал о смертности от коронавируса в России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что летальность от коронавируса на 100 тысяч населения в России в разы ниже, чем в ряде других стран. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
общество
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество

Путин рассказал о смертности от коронавируса в России

09:46 13.07.2020 (обновлено: 10:29 13.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что летальность от коронавируса на 100 тысяч населения в России в разы ниже, чем в ряде других стран.
"Отмечу, что по одному из, я считаю, одному из основных показателей эффективности нашей работы, по летальности - все-таки здесь у нас ситуация выглядит неплохо. В России от коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения летальность ниже, в разы ниже, чем во многих других странах. В том числе и в европейских странах с развитой системой здравоохранения", - сказал глава государства в понедельник на совещании по национальным проектам.
Президент РФ Владимир Путин
09:48Распространение нового коронавируса
Путин заявил о позитивной динамике в борьбе с коронавирусом
Путин отметил, что в России сейчас ежедневно проводится более 300 тысяч тестирований граждан на коронавирус. На 11 июля текущего года развернуто более 170 тысяч специализированных коек, и только 66% сегодня задействовано по прямому назначению, добавил он.
"И, конечно, это позволило нам начать постепенный перевод мобилизованных медучреждений - а это тоже нам удалось сделать достаточно быстро - в штатный режим работы", - сказал он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинОбщество
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