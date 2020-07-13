Путин рассказал о смертности от коронавируса в России

"Отмечу, что по одному из, я считаю, одному из основных показателей эффективности нашей работы, по летальности - все-таки здесь у нас ситуация выглядит неплохо. В России от коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения летальность ниже, в разы ниже, чем во многих других странах. В том числе и в европейских странах с развитой системой здравоохранения", - сказал глава государства в понедельник на совещании по национальным проектам.