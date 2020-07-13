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Путин: единение россиян помогло достойно ответить на вызов эпидемии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что общенациональное единение россиян позволило достойно ответить на вызов эпидемии, хотя и не без определённых сбоев. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:06
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, общество

Путин: единение россиян помогло достойно ответить на вызов эпидемии

09:46 13.07.2020 (обновлено: 10:06 13.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что общенациональное единение россиян позволило достойно ответить на вызов эпидемии, хотя и не без определённых сбоев.
"Такое, действительно, общенациональное объединение позволило достойно ответить на вызов эпидемии. Конечно, не без проблем, конечно, не без определенных сбоев, но в целом, можно сказать, достойно ответить на вызов эпидемии", - сказал он на совещании по национальным проектам.
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Путин отметил, что на заседании будут обсуждаться ключевые направления развития страны, дальнейшие действия, главной объединяющей задачей которых является повышение качества жизни граждан.
"Еще раз хочу подчеркнуть, в центре всех наших решений, планов, программ должен находиться человек. Мы об этом много-много раз уже говорили. Интересы, безопасность российских семей на первом месте должны быть", - подчеркнул президент.
Он добавил, что именно в этой логике власти действовали во время эпидемии коронавируса, "когда главным приоритетом стали борьба за каждую жизнь, защита здоровья наших граждан, их уверенность в будущем".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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