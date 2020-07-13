https://ria.ru/20200713/1574256681.html
Путин: единение россиян помогло достойно ответить на вызов эпидемии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что общенациональное единение россиян позволило достойно ответить на вызов эпидемии, хотя и не без определённых сбоев. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:46
2020-07-13T10:06
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
заявил, что общенациональное единение россиян позволило достойно ответить на вызов эпидемии, хотя и не без определённых сбоев.
"Такое, действительно, общенациональное объединение позволило достойно ответить на вызов эпидемии. Конечно, не без проблем, конечно, не без определенных сбоев, но в целом, можно сказать, достойно ответить на вызов эпидемии", - сказал он на совещании по национальным проектам.
Путин отметил, что на заседании будут обсуждаться ключевые направления развития страны, дальнейшие действия, главной объединяющей задачей которых является повышение качества жизни граждан.
"Еще раз хочу подчеркнуть, в центре всех наших решений, планов, программ должен находиться человек. Мы об этом много-много раз уже говорили. Интересы, безопасность российских семей на первом месте должны быть", - подчеркнул президент.
Он добавил, что именно в этой логике власти действовали во время эпидемии коронавируса, "когда главным приоритетом стали борьба за каждую жизнь, защита здоровья наших граждан, их уверенность в будущем".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.