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На Сахалине похоронили убитую восьмилетнюю девочку
Прощание с убитой на Сахалине восьмилетней девочкой состоялось в понедельник у ее дома в пригороде Южно-Сахалинска — Новоалександровске. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:57
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
южно-сахалинск
новоалександровск
холмский район
происшествия
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южно-сахалинск
новоалександровск
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южно-сахалинск, новоалександровск, холмский район, происшествия

На Сахалине похоронили убитую восьмилетнюю девочку

09:40 13.07.2020 (обновлено: 15:57 13.07.2020)
13081
© Администрация муниципального образования "Ярцевский район" Смоленской областиЦветы и свечи
Цветы и свечи
© Администрация муниципального образования "Ярцевский район" Смоленской области
Цветы и свечи. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июл — РИА Новости. Прощание с убитой на Сахалине восьмилетней девочкой состоялось в понедельник у ее дома в пригороде Южно-СахалинскаНовоалександровске.
Девочка 6 июля вышла из дома в Новоалександровске и не вернулась. В течение четырех дней ее искали сотрудники МВД, МЧС, СК, коммунальных служб и мэрии, а также до 400 волонтеров, было возбуждено дело об убийстве. В пятницу СК сообщил, что тело ребенка нашли с признаками насильственной смерти в лесу у села Ожидаево Холмского района, примерно в 30 километрах от Южно-Сахалинска. По информации ведомства, смерть ребенка наступила в день ее исчезновения — 6 июля 2020 года.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
10 июля, 12:58
Мать убитой на Сахалине девочки рассказала о ней
Обвиняемым по делу — семейной паре — уже предъявлено обвинение: женщине — в похищении, а мужчине — в убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Оба заключены под стражу решением Южно-Сахалинского городского суда.
На похороны девочки пришли сотни сахалинцев, в том числе и занимавшиеся поисками ребенка волонтеры. После службы, которую провел священник, земляки попрощались с убитой школьницей.
Автомобиль Следственного комитета РФ
10 июля, 08:54
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
13158146
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Южно-СахалинскНовоалександровскХолмский районПроисшествия
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