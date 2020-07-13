На Сахалине похоронили убитую восьмилетнюю девочку

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июл — РИА Новости. Прощание с убитой на Сахалине восьмилетней девочкой состоялось в понедельник у ее дома в пригороде Южно-Сахалинска — Новоалександровске.
Девочка 6 июля вышла из дома в Новоалександровске и не вернулась. В течение четырех дней ее искали сотрудники МВД, МЧС, СК, коммунальных служб и мэрии, а также до 400 волонтеров, было возбуждено дело об убийстве. В пятницу СК сообщил, что тело ребенка нашли с признаками насильственной смерти в лесу у села Ожидаево Холмского района, примерно в 30 километрах от Южно-Сахалинска. По информации ведомства, смерть ребенка наступила в день ее исчезновения — 6 июля 2020 года.
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Обвиняемым по делу — семейной паре — уже предъявлено обвинение: женщине — в похищении, а мужчине — в убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Оба заключены под стражу решением Южно-Сахалинского городского суда.
На похороны девочки пришли сотни сахалинцев, в том числе и занимавшиеся поисками ребенка волонтеры. После службы, которую провел священник, земляки попрощались с убитой школьницей.