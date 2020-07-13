На Сахалине похоронили убитую восьмилетнюю девочку

Мать убитой на Сахалине девочки рассказала о ней

Мать убитой на Сахалине девочки рассказала о ней

Обвиняемым по делу — семейной паре — уже предъявлено обвинение: женщине — в похищении, а мужчине — в убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Оба заключены под стражу решением Южно-Сахалинского городского суда.