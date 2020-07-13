Почти 190 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 13 июля состоит на лечении 189 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 189, подтверждённых с COVID – 189, с кислородной поддержкой – 157, на ИВЛ – пять", - написал он в Facebook.