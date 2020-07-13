https://ria.ru/20200713/1574256440.html
Почти 190 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
Почти 190 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:38
2020-07-13T09:38
распространение нового коронавируса
сергей переходов (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466393_104:403:3028:2048_1400x0_80_0_0_50908a58643413119316794e1e1ec6d8.jpg
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466393_104:403:3028:2048_1400x0_80_0_0_50908a58643413119316794e1e1ec6d8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466393_222:279:2581:2048_1400x0_80_0_0_dddf515bdb7bb85f20b639fedb019ffe.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466393_1052:464:2636:2048_1400x0_80_0_0_f0f0dafc79d6b9c4fe429968746ba9a7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва