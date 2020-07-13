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Распространение нового коронавируса
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Почти 190 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
Почти 190 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:38
распространение нового коронавируса
сергей переходов (врач)
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва

Почти 190 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19

09:38 13.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевАвтомобиль скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Автомобиль скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Почти 190 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 13 июля состоит на лечении 189 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 189, подтверждённых с COVID – 189, с кислородной поддержкой – 157, на ИВЛ – пять", - написал он в Facebook.
Главврач подчеркнул, что за сутки поступили 11 пациентов.
"Вчера умерли две женщины в возрасте 82 и 84 лет (с положительным COVID)", - добавил Переходов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей Переходов (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
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