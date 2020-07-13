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Религия и мировоззрение
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Московский центр исследования сознания откроет международную онлайн-школу
Московский центр исследования сознания (МЦИС) при МГУ впервые проведет 13-25 июля международную летнюю философскую онлайн-школу, посвященную интроспекции... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:35
религия и мировоззрение
религия
философия
вадим васильев
новости - религия и мировоззрение
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буддизм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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религия, философия, вадим васильев, новости - религия и мировоззрение, санкт-петербургский государственный университет, высшая школа экономики (вшэ), австралийский национальный университет, буддизм

Московский центр исследования сознания откроет международную онлайн-школу

09:34 13.07.2020 (обновлено: 09:35 13.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДевушка в защитной маске в подземном переходе на одной из улиц в Москве
Девушка в защитной маске в подземном переходе на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Московский центр исследования сознания (МЦИС) при МГУ впервые проведет 13-25 июля международную летнюю философскую онлайн-школу, посвященную интроспекции (самонаблюдению), осознанному "я", иллюзорности и другим аспектам мировоззрения.
"Мир сегодня значительно поляризован. Люди в связи с эпидемией, ограничениями стали агрессивнее. Но философия, с моей точки зрения, должна сыграть роль противовеса. Критическое мышление воспитывает толерантность. И это одна из целей нашего центра. Мы пытаемся организовать диалог между различными институтами, организациями из разных государств, на разных языках. Это диалог должен позволить интегрировать, а не разобщить мир", - сказал в интервью РИА Новости один из основателей МЦИС профессор Дмитрий Волков.
По его словам, задача центра - решение так называемой "психо-физической проблемы соотношения сознания и мозга". Но, несмотря на то, что сознание лежит в основе доказательства наличия души - фундамента религиозных мировоззрений, аналитическая философия затрагивает религию лишь в общих чертах. "Например, философы рассматривают вопрос о существовании Бога. Или вопрос о совместимости существования зла и Бога, или свободы воли и божественного знания… Однако один из проектов был некоторым образом связан с религиозным мировоззрением. Совместно с Далай-ламой XIV мы организовывали конференцию, где обсуждали вопросы сознания и медитации", - отметил Волков.
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Главная тема нынешней школы – интроспекция. "Это доступ человека к его собственным данным чувств. Например, я вижу дерево с помощью органов зрения. Но чем я воспринимаю зрительный образ дерева? Это и есть интроспекция. Например, я сейчас могу закрыть глаза и вообразить дерево. Как я понимаю, что я вообразил дерево, а не, скажем, жирафа? Для этого нужна интроспекция", - пояснил собеседник агентства.
Однако сейчас ученые из разных областей исследования сознания - психологи, нейрофизиологи и философы – ставят под сомнение не только достоверность интроспекции, но и само наличие такой особой способности. "Хотя именно на ней основывается представление о том, что мы как сознательные существа - не иллюзия", - отмечают организаторы онлайн-школы.
Руководить школой будет профессор Австралийского национального университета Дэниел Столджар. При Австралийском университете также есть Центр исследования сознания, который занимается проблемой интроспекции. "Я особенно заинтересован в рационалистическом подходе к интроспекции, согласно которому у нас есть способность, дающая нам знание о том, что мы переживаем сознательные состояния", - прокомментировал свои задачи профессор Столджар.
А член-корреспондент РАН Вадим Васильев, являющийся содиректором МЦИС, видит главные цели школы в "оттачивании философского мастерства и открытии новых талантов в науке".
В работе примут участие прошедшие конкурсный отбор аспиранты МГУ, СПбГУ, ВШЭ, представители Института философии РАН, ГАУГН, МФТИ, Нью-Йоркского и Стокгольмского университетов. По результатам летней школы ее организаторы планируют опубликовать сборник исследований.
МЦИС – научный центр при МГУ, основанный в 2009 году. Центр занимается вопросами сознания, свободы воли, моральной ответственности, искусственного интеллекта и тождества личности. Летняя школа станет первым этапом исследовательской программы по теме "Сознание и интроспекция", запланированной на 2020–2021 годы. Реализация этой программы в тесном взаимодействии с зарубежными философами углубит обсуждение темы интроспекции и сознания в российском научном сообществе.
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Религия и мировоззрениеРелигияфилософияВадим ВасильевНовости - Религия и мировоззрениеСанкт-Петербургский государственный университетВысшая школа экономики (ВШЭ)Австралийский национальный университетБуддизм
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