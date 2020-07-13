Московский центр исследования сознания откроет международную онлайн-школу

Девушка в защитной маске в подземном переходе на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Московский центр исследования сознания (МЦИС) при МГУ впервые проведет 13-25 июля международную летнюю философскую онлайн-школу, посвященную интроспекции (самонаблюдению), осознанному "я", иллюзорности и другим аспектам мировоззрения.

"Мир сегодня значительно поляризован. Люди в связи с эпидемией, ограничениями стали агрессивнее. Но философия, с моей точки зрения, должна сыграть роль противовеса. Критическое мышление воспитывает толерантность. И это одна из целей нашего центра. Мы пытаемся организовать диалог между различными институтами, организациями из разных государств, на разных языках. Это диалог должен позволить интегрировать, а не разобщить мир", - сказал в интервью РИА Новости один из основателей МЦИС профессор Дмитрий Волков.

По его словам, задача центра - решение так называемой "психо-физической проблемы соотношения сознания и мозга". Но, несмотря на то, что сознание лежит в основе доказательства наличия души - фундамента религиозных мировоззрений, аналитическая философия затрагивает религию лишь в общих чертах. "Например, философы рассматривают вопрос о существовании Бога. Или вопрос о совместимости существования зла и Бога, или свободы воли и божественного знания… Однако один из проектов был некоторым образом связан с религиозным мировоззрением. Совместно с Далай-ламой XIV мы организовывали конференцию, где обсуждали вопросы сознания и медитации", - отметил Волков.

Главная тема нынешней школы – интроспекция. "Это доступ человека к его собственным данным чувств. Например, я вижу дерево с помощью органов зрения. Но чем я воспринимаю зрительный образ дерева? Это и есть интроспекция. Например, я сейчас могу закрыть глаза и вообразить дерево. Как я понимаю, что я вообразил дерево, а не, скажем, жирафа? Для этого нужна интроспекция", - пояснил собеседник агентства.

Однако сейчас ученые из разных областей исследования сознания - психологи, нейрофизиологи и философы – ставят под сомнение не только достоверность интроспекции, но и само наличие такой особой способности. "Хотя именно на ней основывается представление о том, что мы как сознательные существа - не иллюзия", - отмечают организаторы онлайн-школы.

Руководить школой будет профессор Австралийского национального университета Дэниел Столджар. При Австралийском университете также есть Центр исследования сознания, который занимается проблемой интроспекции. "Я особенно заинтересован в рационалистическом подходе к интроспекции, согласно которому у нас есть способность, дающая нам знание о том, что мы переживаем сознательные состояния", - прокомментировал свои задачи профессор Столджар.

А член-корреспондент РАН Вадим Васильев, являющийся содиректором МЦИС, видит главные цели школы в "оттачивании философского мастерства и открытии новых талантов в науке".

В работе примут участие прошедшие конкурсный отбор аспиранты МГУ, СПбГУ, ВШЭ, представители Института философии РАН, ГАУГН, МФТИ, Нью-Йоркского и Стокгольмского университетов. По результатам летней школы ее организаторы планируют опубликовать сборник исследований.