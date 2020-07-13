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Супруга Джона Траволты актриса Келли Престон умерла от рака
Актриса Келли Престон скончалась от рака груди в возрасте 57 лет, сообщил ее супруг актер Джон Траволта в инстаграме. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:32
2020-07-13T12:18
культура
джон траволта
в мире
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РИА Новости
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джон траволта, в мире
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости.
Актриса Келли Престон скончалась от рака груди в возрасте 57 лет, сообщил ее супруг актер Джон Траволта
в инстаграме
.
"С тяжелым сердцем я сообщаю, что моя прекрасная жена Келли скончалась после двух лет борьбы с раком груди", — написал Траволта.
Он отметил, что намерен в ближайшее время посвятить все свое время детям, потерявшим мать.
Престон и Траволта поженились в 1991 году. У них родились трое детей. Один из них, Джетт, скончался в 2009 году после эпилептического припадка.
Престон начала свою карьеру в кино в 1983 году и прославилась ролями в фильмах "Близнецы" и "Джерри Магуайер".