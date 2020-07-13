Супруга Джона Траволты актриса Келли Престон умерла от рака

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Актриса Келли Престон скончалась от рака груди в возрасте 57 лет, сообщил ее супруг актер инстаграме. Актриса Келли Престон скончалась от рака груди в возрасте 57 лет, сообщил ее супруг актер Джон Траволта

"С тяжелым сердцем я сообщаю, что моя прекрасная жена Келли скончалась после двух лет борьбы с раком груди", — написал Траволта.

Он отметил, что намерен в ближайшее время посвятить все свое время детям, потерявшим мать.

Престон и Траволта поженились в 1991 году. У них родились трое детей. Один из них, Джетт, скончался в 2009 году после эпилептического припадка.