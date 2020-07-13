https://ria.ru/20200713/1574256183.html
Не менее семи силовиков погибли при нападении боевиков в Афганистане
Не менее семи силовиков погибли, двое пострадали в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан", ИГ* и "Аль-Каиды"* в афганской провинции... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:31
2020-07-13T09:32
бадахшан
талибан
в мире
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бадахшан, талибан, в мире