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Не менее семи силовиков погибли при нападении боевиков в Афганистане
Не менее семи силовиков погибли, двое пострадали в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан", ИГ* и "Аль-Каиды"* в афганской провинции... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:32
бадахшан
талибан
в мире
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РИА Новости
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353
60
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бадахшан, талибан, в мире

Не менее семи силовиков погибли при нападении боевиков в Афганистане

09:31 13.07.2020 (обновлено: 09:32 13.07.2020)
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© AP Photo / Rahmat GulВоеннослужащие афганской национальной армии
Военнослужащие афганской национальной армии
© AP Photo / Rahmat Gul
Военнослужащие афганской национальной армии. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Не менее семи силовиков погибли, двое пострадали в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан", ИГ* и "Аль-Каиды"* в афганской провинции Бадахшан, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на представителя губернатора.
По данным властей, пять боевиков, напавших на КПП, ликвидированы, несколько получили ранения.
Нападение произошло одновременно с атакой талибов на КПП в провинции Кундуз, где, как сообщалось ранее, погибли не менее шести полицейских.
* Террористическая организация, запрещена в России
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