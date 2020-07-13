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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574256031.html
Названы три категории людей с наименьшим риском заболеть COVID-19
Врач-иммунолог Николай Крючков перечислил категории людей с низким или нулевым риском заражения коронавирусом. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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Ну, это человек одаренный! Корифей науки! Он открыл нам ,что люди с сильным иммунитетом менее восприимчивы к болезням, а то мы сами об этом и не догадывались! Еще бы сказал, что надо спортом заниматься и не пить-не курить! :)))
56
По идее самый меньший риск у той категории людей, что голосовала за поправки. Но это настолько очевидно, не стоит даже упоминать.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573577508_481:0:3238:1551_1400x0_80_0_0_4d6a38c0c8c8ab73fe3f6fc645b4b219.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Названы три категории людей с наименьшим риском заболеть COVID-19

09:28 13.07.2020 (обновлено: 14:04 13.07.2020)
95477
© РИА Новости . Владимир АстапковичВрач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости . Владимир Астапкович
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Врач-иммунолог Николай Крючков перечислил категории людей с низким или нулевым риском заражения коронавирусом.
По его словам, в первую очередь к таковым относятся люди, обладающие сильным врожденным иммунитетом.

"При относительно небольшой вирусной "дозе" такой иммунитет сработает на уровне верхних дыхательных путей и не даст инфекции проникнуть дальше в организм", — объяснил специалист в интервью "Комсомольской правде".

Другая категория — люди, переболевшие сезонными коронавирусами. Как правило, в их организме сохраняются сильные антитела или иммунные Т-клетки памяти, которые, в свою очередь, активируют "специфический иммунный ответ", отметил Крючков.
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Низкий риск заразиться коронавирусом также у тех, кто обладает в целом сильным организмом, не склонен к тромбозам и неадекватным иммунным реакциям, рассказал врач. Даже в случае заражения у таких людей болезнь протекает практически незаметно.

"Кто-то может даже не заметить, не обратить внимания. Например, покашлял пару дней и все. При этом инфекция была и специфический иммунитет остается", — заключил иммунолог.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
Популярные комментарии
Ну, это человек одаренный! Корифей науки! Он открыл нам ,что люди с сильным иммунитетом менее восприимчивы к болезням, а то мы сами об этом и не догадывались! Еще бы сказал, что надо спортом заниматься и не пить-не курить! :)))
13 июля, 12:40
ПАПров Агиценович Зак
37126001
По идее самый меньший риск у той категории людей, что голосовала за поправки. Но это настолько очевидно, не стоит даже упоминать.
13 июля, 12:48
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
131910010
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