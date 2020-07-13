Названы три категории людей с наименьшим риском заболеть COVID-19

Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Врач-иммунолог Николай Крючков перечислил категории людей с низким или нулевым риском заражения Врач-иммунолог Николай Крючков перечислил категории людей с низким или нулевым риском заражения коронавирусом

По его словам, в первую очередь к таковым относятся люди, обладающие сильным врожденным иммунитетом.

"При относительно небольшой вирусной "дозе" такой иммунитет сработает на уровне верхних дыхательных путей и не даст инфекции проникнуть дальше в организм", — объяснил специалист в интервью "Комсомольской правде".

Другая категория — люди, переболевшие сезонными коронавирусами. Как правило, в их организме сохраняются сильные антитела или иммунные Т-клетки памяти, которые, в свою очередь, активируют "специфический иммунный ответ", отметил Крючков.

Низкий риск заразиться коронавирусом также у тех, кто обладает в целом сильным организмом, не склонен к тромбозам и неадекватным иммунным реакциям, рассказал врач. Даже в случае заражения у таких людей болезнь протекает практически незаметно.

"Кто-то может даже не заметить, не обратить внимания. Например, покашлял пару дней и все. При этом инфекция была и специфический иммунитет остается", — заключил иммунолог.