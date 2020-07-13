В Хабаровске сотрудница полиции вернула оставленные в банкомате деньги

ХАБАРОВСК, 13 июл - РИА Новости. Сотрудница полиции вернула жителю Сотрудница полиции вернула жителю Хабаровска 47 тысяч рублей, которые он забыл в банкомате, при этом для розыска владельца купюр ей пришлось задействовать свои профессиональные знания и опыт, сообщает УМВД России по Хабаровскому краю

Отмечается, что главный специалист отдела криминалистических экспертиз и учетов экспертно-криминалистического центра УМВД России по Хабаровскому краю майор полиции Анастасия Потюпина во внеслужебное время находилась в одном из торговых центров Хабаровска. Подойдя к терминалу, она обнаружила в банкомате оставленные предыдущим клиентом деньги.

"Сотрудникам охраны торгового павильона установить владельца денег не получилось. Майором полиции был принят ряд розыскных мероприятий, в результате которых удалось установить законного владельца денег и вернуть ему забытые 47 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что хабаровчанин написал руководству краевого УМВД благодарственное письмо.