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В Хабаровске сотрудница полиции вернула оставленные в банкомате деньги
Сотрудница полиции вернула жителю Хабаровска 47 тысяч рублей, которые он забыл в банкомате, при этом для розыска владельца купюр ей пришлось задействовать свои... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:28
хабаровск
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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хабаровск, хабаровский край, происшествия

В Хабаровске сотрудница полиции вернула оставленные в банкомате деньги

09:26 13.07.2020 (обновлено: 09:28 13.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ХАБАРОВСК, 13 июл - РИА Новости. Сотрудница полиции вернула жителю Хабаровска 47 тысяч рублей, которые он забыл в банкомате, при этом для розыска владельца купюр ей пришлось задействовать свои профессиональные знания и опыт, сообщает УМВД России по Хабаровскому краю.
Отмечается, что главный специалист отдела криминалистических экспертиз и учетов экспертно-криминалистического центра УМВД России по Хабаровскому краю майор полиции Анастасия Потюпина во внеслужебное время находилась в одном из торговых центров Хабаровска. Подойдя к терминалу, она обнаружила в банкомате оставленные предыдущим клиентом деньги.
"Сотрудникам охраны торгового павильона установить владельца денег не получилось. Майором полиции был принят ряд розыскных мероприятий, в результате которых удалось установить законного владельца денег и вернуть ему забытые 47 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что хабаровчанин написал руководству краевого УМВД благодарственное письмо.
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"Приказом начальника УМВД России по Хабаровскому краю генерал-майором полиции Дмитрием Ильичевым за личную инициативу и примерность, проявленные при выполнении служебных обязанностей, майор полиции Анастасия Потюпина представлена к поощрению", - говорится в сообщении.
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ХабаровскХабаровский крайПроисшествия
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