https://ria.ru/20200713/1574255959.html
В Хабаровске сотрудница полиции вернула оставленные в банкомате деньги
Сотрудница полиции вернула жителю Хабаровска 47 тысяч рублей, которые он забыл в банкомате, при этом для розыска владельца купюр ей пришлось задействовать свои... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:26
2020-07-13T09:28
хабаровск
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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хабаровск, хабаровский край, происшествия
ХАБАРОВСК, 13 июл - РИА Новости.
Сотрудница полиции вернула жителю Хабаровска
47 тысяч рублей, которые он забыл в банкомате, при этом для розыска владельца купюр ей пришлось задействовать свои профессиональные знания и опыт, сообщает УМВД России по Хабаровскому краю
.
Отмечается, что главный специалист отдела криминалистических экспертиз и учетов экспертно-криминалистического центра УМВД России по Хабаровскому краю майор полиции Анастасия Потюпина во внеслужебное время находилась в одном из торговых центров Хабаровска. Подойдя к терминалу, она обнаружила в банкомате оставленные предыдущим клиентом деньги.
"Сотрудникам охраны торгового павильона установить владельца денег не получилось. Майором полиции был принят ряд розыскных мероприятий, в результате которых удалось установить законного владельца денег и вернуть ему забытые 47 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что хабаровчанин написал руководству краевого УМВД благодарственное письмо.
"Приказом начальника УМВД России по Хабаровскому краю генерал-майором полиции Дмитрием Ильичевым за личную инициативу и примерность, проявленные при выполнении служебных обязанностей, майор полиции Анастасия Потюпина представлена к поощрению", - говорится в сообщении.