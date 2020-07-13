Власти Тувы наградили Собянина орденом за помощь в борьбе с COVID-19

"За плодотворное сотрудничество и оказанную помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 наградить орденом Республики Тыва Собянина Сергея Семеновича - мэра города Москва", - говорится в тексте указа.

В пресс-службе главы республики РИА Новости сообщили, что орден будет вручать лично Шолбан Кара-оол при встрече с мэром, однако пока точной даты не определено. Ранее в пресс-службе правительства республики сообщали, что в Туву поступила гуманитарная помощь из Москвы. В республику прибыли медприборы и оборудование для лечения пациентов с COVID-19.