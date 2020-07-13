Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574255932.html
Власти Тувы наградили Собянина орденом за помощь в борьбе с COVID-19
Глава Тувы Шолбан Кара-оол распорядился наградить мэра Москвы Сергея Собянина за сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией, говорится в указе главы... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573690716_0:177:3014:1872_1400x0_80_0_0_84c22ed218a96bf16d89e08541cb2823.jpg
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573690716_0:177:3014:1872_1400x0_80_0_0_84c22ed218a96bf16d89e08541cb2823.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573690716_142:0:2873:2048_1400x0_80_0_0_1de059e3776902867b9c4ef068e33d0a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573690716_483:0:2531:2048_1400x0_80_0_0_c7be458801e872d87e218775993a748a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Власти Тувы наградили Собянина орденом за помощь в борьбе с COVID-19

09:25 13.07.2020
140
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 13 июл - РИА Новости. Глава Тувы Шолбан Кара-оол распорядился наградить мэра Москвы Сергея Собянина за сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией, говорится в указе главы региона, размещенном на сайте правительства республики.
"За плодотворное сотрудничество и оказанную помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 наградить орденом Республики Тыва Собянина Сергея Семеновича - мэра города Москва", - говорится в тексте указа.
В пресс-службе главы республики РИА Новости сообщили, что орден будет вручать лично Шолбан Кара-оол при встрече с мэром, однако пока точной даты не определено. Ранее в пресс-службе правительства республики сообщали, что в Туву поступила гуманитарная помощь из Москвы. В республику прибыли медприборы и оборудование для лечения пациентов с COVID-19.
По данным правительства республики на воскресенье, в республике с начала пандемии инфицировано 5444 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
220038
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
Рекомендуем
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США за сутки выявили более 59 тысяч новых случаев коронавируса
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
На Украине выявили 612 новых случаев заражения коронавирусом
Полиция
В Хабаровске сотрудница полиции вернула оставленные в банкомате деньги
Юрий Трутнев
Губернатор может быть в любой партии, заявил Трутнев
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов в центре Белграда
В Госдуме прокомментировали беспорядки в Сербии
Фельдшер скорой медицинской помощи
В Тамбовской области за сутки выявили более 40 заболевших COVID-19
Медик у машины скорой помощи
В Магаданской области умер пятый пациент с COVID-19
Медицинские работники проводят дезинфекционную обработку медицинских костюмов
В Москве выписали 394 пациента после COVID-19
Счетчик учета электроэнергии
Эксперт рассказал, как посчитать дополнительные расходы на удаленке
Врач у окна
Психолог объяснил, почему подростки в США ходят на COVID-вечеринки
Флаг Венгрии
Посольство Венгрии опровергло скорое открытие границ для россиян
Слоны на Шри-Ланке
После открытия границ виза в Шри-Ланку будет стоить 100 долларов
Туристы на Панорамной площадке на горном курорте Красная Поляна
В России есть большие резервы для внутреннего туризма, заявил Путин
Девушка в защитной маске в подземном переходе на одной из улиц в Москве
Московский центр исследования сознания откроет международную онлайн-школу
Военнослужащие афганской национальной армии
Не менее семи силовиков погибли при нападении боевиков в Афганистане
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:17Греческая церковь призвала отменить решение по статусу Святой Софии
16:16Корпус реактора для блока №1 строящейся АЭС "Аккую" прошел испытания
16:16Диетолог назвала лучшее время для употребления фастфуда
16:16Ереван обвинил Баку в артобстреле приграничного села Чинари
16:16В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом превысило 235 тысяч
16:15Суд не стал менять меру пресечения подозреваемой по делу Шеремета
16:13На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса
16:10Ереван осудил слова Турции о ситуации на армяно-азербайджанской границе
16:10На должность главы Татарстана претендуют пять кандидатов
16:10С подозреваемой в убийстве Шеремета сняли браслет, сообщили СМИ
16:07Лавров провел телефонный разговор с главами МИД Армении и Азербайджана
16:07В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 58 тысяч
16:06Росгидромет предупредил о мощных ливнях в Центральном федеральном округе
16:03Жителя Калмыкии приговорили к колонии за убийство ребенка-инвалида
16:02Мишустин проведет переговоры с новым премьером Белоруссии
15:59Матвиенко назвала разговоры о возможной деноминации провокацией
15:59Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в Токио
15:55В Иркутской области оценили ситуацию с природными пожарами
15:53Набиуллина заявила, что Центробанк не обсуждает деноминацию рубля
15:52ДУМ РФ: новый статус Святой Софии - победа христиан, иудеев и мусульман
Лента новостейМолния