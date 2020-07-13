Эксперт рассказал, как посчитать дополнительные расходы на удаленке

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Руководитель управления электроэнергетики компании "ВТБ Капитал" Владимир Скляр предложил способы подсчета затрат сотрудников на электроэнергию во время работы на удаленке.
Ранее депутаты Госдумы и сенаторы разработали проект изменений в Трудовой кодекс, регулирующих дистанционную работу. В законопроекте отмечается, что работодатель может компенсировать работникам расходы на использование личных компьютеров и других технических средств. В том числе возмещение допускается для затрат на электричество или антивирусное ПО.
7 июля, 15:02Сказано в эфиреКому на удаленке жить хорошо?Подавляющее большинство работодателей не прочь предоставлять сотрудникам возможность трудиться дистанционно. Замгендиректора сервиса "Работа.ру" Александр Ветерков рассказал радио Sputnik, в каких сферах это сделать легко, а где – возможны трудности.
По словам эксперта, посчитать дополнительные расходы можно через многолетний средний уровень потребления электроэнергии. Еще один вариант — установить стандартизированную норму.
"Гипотетически, я предполагаю, можно пойти двумя путями — сравнить многолетнюю среднюю норму потребления с фактически понесенной в месяц удаленки и компенсировать дельту. Второй, более простой, путь — просто установить какую-то стандартизированную норму потребления работника на удаленке в зависимости от типа работы", — сказал Скляр РИА Новости.
Собеседник агентства заметил, что работодателю даже выгодно возмещать сотрудникам эти издержки, поскольку в этом случае электроэнергия будет оплачиваться по более низкому тарифу для населения.