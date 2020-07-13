Эксперт рассказал, как посчитать дополнительные расходы на удаленке

Ранее депутатыи сенаторы разработали проект изменений в Трудовой кодекс, регулирующих дистанционную работу. В законопроекте отмечается, что работодатель может компенсировать работникам расходы на использование личных компьютеров и других технических средств. В том числе возмещение допускается для затрат на электричество или антивирусное ПО.