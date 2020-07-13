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Эксперт рассказал, как посчитать дополнительные расходы на удаленке
Руководитель управления электроэнергетики компании "ВТБ Капитал" Владимир Скляр предложил способы подсчета затрат сотрудников на электроэнергию во время работы... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:54
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россия, общество

Эксперт рассказал, как посчитать дополнительные расходы на удаленке

09:21 13.07.2020 (обновлено: 10:54 13.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСчетчик учета электроэнергии
Счетчик учета электроэнергии
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Счетчик учета электроэнергии. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Руководитель управления электроэнергетики компании "ВТБ Капитал" Владимир Скляр предложил способы подсчета затрат сотрудников на электроэнергию во время работы на удаленке.
Ранее депутаты Госдумы и сенаторы разработали проект изменений в Трудовой кодекс, регулирующих дистанционную работу. В законопроекте отмечается, что работодатель может компенсировать работникам расходы на использование личных компьютеров и других технических средств. В том числе возмещение допускается для затрат на электричество или антивирусное ПО.
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Кому на удаленке жить хорошо?Подавляющее большинство работодателей не прочь предоставлять сотрудникам возможность трудиться дистанционно. Замгендиректора сервиса "Работа.ру" Александр Ветерков рассказал радио Sputnik, в каких сферах это сделать легко, а где – возможны трудности.
По словам эксперта, посчитать дополнительные расходы можно через многолетний средний уровень потребления электроэнергии. Еще один вариант — установить стандартизированную норму.

"Гипотетически, я предполагаю, можно пойти двумя путями — сравнить многолетнюю среднюю норму потребления с фактически понесенной в месяц удаленки и компенсировать дельту. Второй, более простой, путь — просто установить какую-то стандартизированную норму потребления работника на удаленке в зависимости от типа работы", — сказал Скляр РИА Новости.

Собеседник агентства заметил, что работодателю даже выгодно возмещать сотрудникам эти издержки, поскольку в этом случае электроэнергия будет оплачиваться по более низкому тарифу для населения.
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РоссияОбщество
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