В Тамбовской области за сутки выявили более 40 заболевших COVID-19

ВОРОНЕЖ, 13 июл - РИА Новости. Более 40 человек с коронавирусом, в том числе десятилетняя девочка, зарегистрированы за сутки в Более 40 человек с коронавирусом, в том числе десятилетняя девочка, зарегистрированы за сутки в Тамбовской области , число заболевших выросло до 5280, сообщила администрация региона.

За сутки в регионе подтвержден 41 новый случай COVID-19.

"Из них: 18 мужчин, 22 женщины, один ребенок (девочка 10 лет). Возраст взрослых от 27 до 82 лет. Прибывших из других регионов нет, 41 контактный с заболевшими", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 5280, из них 1876 без клинических проявлений.

Выздоровели 3909 пациентов, в том числе 1822 выписаны из стационара, 2087 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 28 человек.

На госпитализации в настоящий момент находятся 377 человек, из них диагноз "пневмония" у 253 человека. На карантине на дому под медицинским наблюдением находятся 2606 пациентов, из них подтверждённых случаев коронавируса - 966.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.