https://ria.ru/20200713/1574255604.html
В Тамбовской области за сутки выявили более 40 заболевших COVID-19
Более 40 человек с коронавирусом, в том числе десятилетняя девочка, зарегистрированы за сутки в Тамбовской области, число заболевших выросло до 5280, сообщила... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:14
2020-07-13T09:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тамбовская область
общество
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https://ria.ru/20200713/1574250330.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тамбовская область, общество
ВОРОНЕЖ, 13 июл - РИА Новости.
Более 40 человек с коронавирусом, в том числе десятилетняя девочка, зарегистрированы за сутки в Тамбовской области
, число заболевших выросло до 5280, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе подтвержден 41 новый случай COVID-19.
"Из них: 18 мужчин, 22 женщины, один ребенок (девочка 10 лет). Возраст взрослых от 27 до 82 лет. Прибывших из других регионов нет, 41 контактный с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 5280, из них 1876 без клинических проявлений.
Выздоровели 3909 пациентов, в том числе 1822 выписаны из стационара, 2087 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 28 человек.
На госпитализации в настоящий момент находятся 377 человек, из них диагноз "пневмония" у 253 человека. На карантине на дому под медицинским наблюдением находятся 2606 пациентов, из них подтверждённых случаев коронавируса - 966.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.