https://ria.ru/20200713/1574255558.html
Анджей Дуда лидирует на президентских выборах в Польше
Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши по результатам подсчета 99,97 процента протоколов избирательных комиссий. Об этом сообщил глава Госизбиркома... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:13
2020-07-13T11:55
рафал тшасковски
анджей дуда
польша
в мире
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https://ria.ru/20200712/1574231266.html
https://ria.ru/20200713/1574250595.html
valery.nowickow
Прямо напрашивается: значит в ту же дуду дудеть будет насчет НАТО, американской базы, "декоммунизации" и враждебной, агрессивной России.
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4
польша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рафал тшасковски, анджей дуда, польша, в мире