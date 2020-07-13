Анджей Дуда лидирует на президентских выборах в Польше

В Госизбиркоме Польши заявили о росте числа нарушений на выборах

В Госизбиркоме Польши заявили о росте числа нарушений на выборах

Он уточнил, что протоколы комиссий, в частности, еще не поступили с участков в Бельгии и Великобритании.

Марчиняк пояснил, что, в соответствии с действующим законодательством, все окружные комиссии должны представить протоколы голосования в течение 48 часов после закрытия избирательных участков. Голосование завершилось в воскресенье в 21:00 (22:00 мск).