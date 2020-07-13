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Анджей Дуда лидирует на президентских выборах в Польше
Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши по результатам подсчета 99,97 процента протоколов избирательных комиссий. Об этом сообщил глава Госизбиркома... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:55
рафал тшасковски
анджей дуда
польша
в мире
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https://ria.ru/20200712/1574231266.html
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Прямо напрашивается: значит в ту же дуду дудеть будет насчет НАТО, американской базы, "декоммунизации" и враждебной, агрессивной России.
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4
польша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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рафал тшасковски, анджей дуда, польша, в мире

Анджей Дуда лидирует на президентских выборах в Польше

09:13 13.07.2020 (обновлено: 11:55 13.07.2020)
6799
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
© РИА Новости
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ВАРШАВА, 13 июл — РИА Новости. Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши по результатам подсчета 99,97 процента протоколов избирательных комиссий. Об этом сообщил глава Госизбиркома Сильвестр Марчиняк.
Голосование во втором туре выборов президента Польши состоялось в минувшее воскресенье.
Жители Польши во время голосования на выборах президента Польши
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"Пока не поступило девять протоколов. Данные протоколов 27 222 округов, что составляет 99,97 процента, свидетельствуют о том, что за Анджея Дуду проголосовали 51,21 процента избирателей, а за Рафала Тшасковского — 48,79 процента", — сказал Марчиняк.
Он уточнил, что протоколы комиссий, в частности, еще не поступили с участков в Бельгии и Великобритании.
Марчиняк пояснил, что, в соответствии с действующим законодательством, все окружные комиссии должны представить протоколы голосования в течение 48 часов после закрытия избирательных участков. Голосование завершилось в воскресенье в 21:00 (22:00 мск).
Избиратели во время голосования на выборах президента Польши на одном из избирательных участков в Варшаве
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Исследование late poll подтвердило победу Дуды на выборах в Польше
10831367
Обсудить 4
Рафал ТшасковскиАнджей ДудаПольшаВ мире
Популярные комментарии
Прямо напрашивается: значит в ту же дуду дудеть будет насчет НАТО, американской базы, "декоммунизации" и враждебной, агрессивной России.
13 июля, 09:51
vvalery.nowickow
1600101
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