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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574255523.html
В Гонконге опровергли заявления вирусолога о скрытии данных о COVID-19
Вирусолог Янь Лимэн, по утверждению которой власти Китая узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом, никогда не занималась исследованием... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, гонконг, китай, сша, в мире

В Гонконге опровергли заявления вирусолога о скрытии данных о COVID-19

09:13 13.07.2020
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© REUTERS / StringerПолицейский в маске возле оптового рынка "Синьфади" в Пекине, Китай
Полицейский в маске возле оптового рынка Синьфади в Пекине, Китай
© REUTERS / Stringer
ПЕКИН, 13 июл – РИА Новости. Вирусолог Янь Лимэн, по утверждению которой власти Китая узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом, никогда не занималась исследованием передачи COVID-19 от человека к человеку, и ее утверждения лишены научной основы, сообщает Университет Гонконга（HKU）.
Ранее вирусолог Янь Лимэн, которая якобы бежала из Гонконга, в интервью американскому телеканалу Fox News заявила, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом. По ее утверждениям, в 2019 году она была одним из первых ученых в мире, занимавшихся изучением нового коронавируса. Вирусолог рассказала, что получила от своего научного руководителя в референтной лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктора Лео Пуна задание изучить выборку случаев заболевания, похожих на SARS (атипичная пневмония).
"Доктор Янь Лимэн была научным сотрудником с докторской степенью, которая проходила стажировку в HKU после защиты степени. Она покинула университет… Заявления, которые она сделала в интервью, не соответствуют ключевым фактам, как мы их понимаем. Доктор Янь никогда не занималась никакими исследованиями относительно трансмиссии COVID-19 от человека к человеку в декабре 2019 – январе 2020 года, хотя она об этом заявила в своем интервью", - говорится в опубликованном заявлении на сайте университета.
Учебное заведение отметило, что уважает свободу высказываний, однако мнение и взгляды доктора Янь не представляют мнение Университета.
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"Мы также заметили, что заявления в ее интервью не имеют научной основы, хотя слухи выглядят так. Гонконгский университет не реагирует на слухи и не будет больше делать комментариев по этому поводу", - отметили в университете.
Янь Лимэн в интервью Fox News заявляла, что ее друг, ученый из Центра по контролю и профилактике заболеваний, якобы еще 31 декабря - до того, как власти Китая и ВОЗ признали, что такой способ передачи возможен - сообщил ей, что вирус может передаваться от человека к человеку. По ее словам, ее руководители якобы проигнорировали проводимые исследования. Она также утверждает, что соруководитель референтной лаборатории ВОЗ профессор Малик Пейрис знал о ситуации, однако не предпринял никаких действий.
Fox News сообщил, что представители ВОЗ отвергли обвинения в сокрытии информации, сообщив, что Янь, Пун и Пейрис никогда не работали непосредственно на эту организацию.
При этом в китайском посольстве в США сообщили Fox News, что ничего не знают о Янь.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГонконгКитайСШАВ мире
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