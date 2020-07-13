В Магаданской области умер пятый пациент с COVID-19

"От новой коронавирусной инфекции скончался пятый житель Магаданской области. Умершей от COVID-19 колымчанке было 79 лет", - говорится в сообщении минздрава.

"Однако у пожилой дамы имелся целый ряд хронических заболеваний, характерных для ее возраста. На шестые сутки у пациентки развилась тяжелая вирусная пневмония. Больная была переведена в палату реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако количество кислорода в крови падало независимо от проводимого лечения. На одиннадцатый день нахождения в госпитале больная умерла", - сообщило ведомство.