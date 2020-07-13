https://ria.ru/20200713/1574255407.html
В Магаданской области умер пятый пациент с COVID-19
Медики зафиксировали пятую смерть пациента с COVID-19 на Колыме, пожилая магаданка скончалась в результате развития вирусной пневмонии, сообщает в понедельник... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:12
2020-07-13T09:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
магаданская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1400x0_80_0_0_c178352ff06a47df7197f4d1dbaed171.jpg
https://ria.ru/20200713/1574250330.html
магаданская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1400x0_80_0_0_c178352ff06a47df7197f4d1dbaed171.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_267:0:2998:2048_1400x0_80_0_0_3ce0e3459c1677c114a65c8196ea7210.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_642:0:2690:2048_1400x0_80_0_0_bcea10810d02d34721a38c304ca93c26.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, магаданская область, общество
МАГАДАН, 13 июл - РИА Новости, Людмила Щербакова. Медики зафиксировали пятую смерть пациента с COVID-19 на Колыме, пожилая магаданка скончалась в результате развития вирусной пневмонии, сообщает в понедельник министерство здравоохранения региона.
По последним данным, в Магаданской области
выявлено 1081 заразившихся COVID-19, пятеро умерли, 622 вылечились. Регион проходит вторую стадию снятия карантинных ограничений: заработали кафе, спортивные залы, разрешена работа библиотек и музеев. В области сохраняется строгий масочный режим.
"От новой коронавирусной инфекции скончался пятый житель Магаданской области. Умершей от COVID-19 колымчанке было 79 лет", - говорится в сообщении минздрава.
Указывается, что пожилая магаданка поступила в инфекционный стационар своевременно, у нее отмечались небольшие колебания температуры тела.
"Однако у пожилой дамы имелся целый ряд хронических заболеваний, характерных для ее возраста. На шестые сутки у пациентки развилась тяжелая вирусная пневмония. Больная была переведена в палату реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако количество кислорода в крови падало независимо от проводимого лечения. На одиннадцатый день нахождения в госпитале больная умерла", - сообщило ведомство.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.