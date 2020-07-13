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В Магаданской области умер пятый пациент с COVID-19
Медики зафиксировали пятую смерть пациента с COVID-19 на Колыме, пожилая магаданка скончалась в результате развития вирусной пневмонии, сообщает в понедельник... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:12
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, магаданская область, общество

В Магаданской области умер пятый пациент с COVID-19

09:12 13.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
МАГАДАН, 13 июл - РИА Новости, Людмила Щербакова. Медики зафиксировали пятую смерть пациента с COVID-19 на Колыме, пожилая магаданка скончалась в результате развития вирусной пневмонии, сообщает в понедельник министерство здравоохранения региона.
По последним данным, в Магаданской области выявлено 1081 заразившихся COVID-19, пятеро умерли, 622 вылечились. Регион проходит вторую стадию снятия карантинных ограничений: заработали кафе, спортивные залы, разрешена работа библиотек и музеев. В области сохраняется строгий масочный режим.
"От новой коронавирусной инфекции скончался пятый житель Магаданской области. Умершей от COVID-19 колымчанке было 79 лет", - говорится в сообщении минздрава.
Указывается, что пожилая магаданка поступила в инфекционный стационар своевременно, у нее отмечались небольшие колебания температуры тела.
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"Однако у пожилой дамы имелся целый ряд хронических заболеваний, характерных для ее возраста. На шестые сутки у пациентки развилась тяжелая вирусная пневмония. Больная была переведена в палату реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако количество кислорода в крови падало независимо от проводимого лечения. На одиннадцатый день нахождения в госпитале больная умерла", - сообщило ведомство.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Магаданская областьОбщество
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