https://ria.ru/20200713/1574255307.html
В Москве выписали 394 пациента после COVID-19
Еще 394 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего врачи вылечили 164954 пациентов, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:10
2020-07-13T09:17
анастасия ракова
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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https://ria.ru/20200712/1574249433.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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