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В Москве выписали 394 пациента после COVID-19
Еще 394 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего врачи вылечили 164954 пациентов, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:17
анастасия ракова
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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анастасия ракова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве выписали 394 пациента после COVID-19

09:10 13.07.2020 (обновлено: 09:17 13.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники проводят дезинфекционную обработку медицинских костюмов
Медицинские работники проводят дезинфекционную обработку медицинских костюмов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинские работники проводят дезинфекционную обработку медицинских костюмов. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Еще 394 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего врачи вылечили 164954 пациентов, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 394 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164954", - сообщила Ракова.
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Заммэра напомнила, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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