Экс-замгоссекретаря США рассказал о подходе к Китаю по теме разоружения

На прошлой неделе в МИД КНР заявили, что страна готова присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, но только если США согласятся сократить свой ядерный арсенал до уровня Китая. В ответ в госдепартаменте США заявили, что приветствуют готовность КНР к переговорам и пригласят китайскую делегацию на консультации с РФ в Вене по этому вопросу.