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Экс-замгоссекретаря США рассказал о подходе к Китаю по теме разоружения
Администрация президента Дональда Трампа несерьезно подходит к Китаю по теме ядерного разоружения, делая насмешливые заявления в попытке изменить позицию... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:07
томас кантримен
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томас кантримен, сергей лавров, совет безопасности оон, владимир путин, франция, китай, сша, в мире

Экс-замгоссекретаря США рассказал о подходе к Китаю по теме разоружения

09:07 13.07.2020
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© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Администрация президента Дональда Трампа несерьезно подходит к Китаю по теме ядерного разоружения, делая насмешливые заявления в попытке изменить позицию Пекина, считает Томас Кантримен, бывший замгоссекретаря США и нынешний глава Ассоциации по контролю над вооружениями.
На прошлой неделе в МИД КНР заявили, что страна готова присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, но только если США согласятся сократить свой ядерный арсенал до уровня Китая. В ответ в госдепартаменте США заявили, что приветствуют готовность КНР к переговорам и пригласят китайскую делегацию на консультации с РФ в Вене по этому вопросу.
Генеральный директор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения, министерства иностранных дел Китая ФУ Цун
8 июля, 05:55
Россия не просила Китай присоединиться к переговорам по разоружению с США
В Пекине на это напомнили, что против трехсторонних переговоров. Там призвали США продлить договор СНВ-3 с Россией и сокращать свой значительный ядерный арсенал, чтобы "создать условия для участия других ядерных государств в переговорах по ядерному разоружению".
"Контроль над ядерными вооружениями – это серьезная работа. Это не должно быть предметом насмешливых заявлений, которые либо предназначены для внутриполитического эффекта, либо, как представляется, предназначены для того, чтобы каким-то образом смутить другое государство и заставить его изменить свою позицию", - заявил Кантримен РИА Новости.
Он напомнил, что Китай всегда был готов участвовать в дискуссиях о контроле над ядерными вооружениями в формате P5 (пять постоянных членов СБ ООН), но не видит причин вступать в трехсторонний формат с США и Россией, тем более что США "не выдвинули никаких серьезных идей для переговоров".
"Похоже, что никто в госдепартаменте не читал китайского заявления, прежде чем выпустить свое заявление… Никто в администрации Трампа не готов обсуждать возможность сокращения арсенала США до размеров китайского арсенала", - добавил эксперт.
Похожую позицию относительно заявлений администрации Трампа ранее высказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он назвал невежливыми и недипломатичными способы, которыми США пытаются привлечь Китай к переговорам по стратегической стабильности.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с идеей проведения саммита стран "ядерной пятерки" - пяти постоянных членов СБ ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция). По его мнению, необходим разговор о проблемах сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности, контроле стратегических вооружений, а также о совместных усилиях по борьбе с терроризмом, экстремизмом и другими крупными вызовами и угрозами. Заинтересованность в такой встрече выразили все участники группы. Решение о дате и месте саммита ядерной пятерки примут после согласования повестки, сообщили в МИД РФ.
Пекин
5 ноября 2019, 12:19
В Китае не видят предпосылок для переговоров по разоружению с США и Россией
1420010
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Томас КантрименСергей ЛавровСовет Безопасности ООНВладимир ПутинФранцияКитайСШАВ мире
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