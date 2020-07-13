https://ria.ru/20200713/1574255070.html
Опубликовано видео пожара на военно-морской базе в Сан-Диего
Отдел пожарно-спасательной службы Сан-Диего (SDFD) опубликовал в твиттере видео с места пожара на военно-морской базе USS Bonhomme Richard. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:05
2020-07-13T10:04
военно-морские силы сша
сан-диего
сша
в мире
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https://ria.ru/20200713/1574252307.html
Андрей Андреев
Какая приятная новость. Можно вечно смотреть на 3 вещи: как горит американский корабль, ну а остальные вы сами знаете.
25
Лилиана Жеманная
Белый дым означает -- на корабле выбрали нового командующего
23
7
сан-диего
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры горящего корабля ВМС США в порту Сан-Диего
На американской военно-морской базе в Сан-Диего загорелся корабль USS Bonhomme Richard. Сообщается, что всего пострадал 21 человек, включая 17 моряков и четверых гражданских лиц, пострадавшие находятся на лечении в местной больнице с травмами, не представляющими угрозы для жизни.
2020-07-13T09:05
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
военно-морские силы сша, сан-диего, сша, в мире