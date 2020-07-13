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Опубликовано видео пожара на военно-морской базе в Сан-Диего
Отдел пожарно-спасательной службы Сан-Диего (SDFD) опубликовал в твиттере видео с места пожара на военно-морской базе USS Bonhomme Richard. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:04
военно-морские силы сша
сан-диего
сша
в мире
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Какая приятная новость. Можно вечно смотреть на 3 вещи: как горит американский корабль, ну а остальные вы сами знаете.
25
Белый дым означает -- на корабле выбрали нового командующего
23
7
сан-диего
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Кадры горящего корабля ВМС США в порту Сан-Диего
На американской военно-морской базе в Сан-Диего загорелся корабль USS Bonhomme Richard. Сообщается, что всего пострадал 21 человек, включая 17 моряков и четверых гражданских лиц, пострадавшие находятся на лечении в местной больнице с травмами, не представляющими угрозы для жизни.
2020-07-13T09:05
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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военно-морские силы сша, сан-диего, сша, в мире

Опубликовано видео пожара на военно-морской базе в Сан-Диего

09:05 13.07.2020 (обновлено: 10:04 13.07.2020)
5065
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Отдел пожарно-спасательной службы Сан-Диего (SDFD) опубликовал в твиттере видео с места пожара на военно-морской базе USS Bonhomme Richard.
На кадрах виден масштаб возгорания: из-за клубов серого дыма сам корабль практически невозможно рассмотреть.
ЧП произошло в 8:30 воскресенья (18:30 мск). USS Bonhomme Richard находился на техническом обслуживании, экипаж составлял около тысячи человек, а на борту на момент возгорания было около 160 моряков.
В результате инцидента пострадал 21 человек, включая 17 моряков и четверых гражданских.
По данным Тихоокеанского флота США, на горящем корабле находится несколько тонн топлива, тушение может занять несколько дней.
Smoke rises from the USS Bonhomme Richard at Naval Base San Diego Sunday, July 12, 2020, in San Diego after an explosion and fire Sunday on board the ship at Naval Base San Diego.
05:32
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11284805
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Военно-морские силы СШАСан-ДиегоСШАВ мире
Популярные комментарии
Какая приятная новость. Можно вечно смотреть на 3 вещи: как горит американский корабль, ну а остальные вы сами знаете.
13 июля, 09:21
Андрей Андреев
1760002
Белый дым означает -- на корабле выбрали нового командующего
13 июля, 11:05
Лилиана Жеманная
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