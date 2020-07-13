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Психолог объяснил, почему подростки в США ходят на COVID-вечеринки
За стремлением подростков рискнуть заразиться коронавирусом на так называемой COVID-вечеринке стоит особенность мозга в этом возрасте, считает доцент отделения... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
алабама
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353
60
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коронавирус covid-19, алабама, в мире

Психолог объяснил, почему подростки в США ходят на COVID-вечеринки

09:03 13.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна
Врач у окна
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач у окна. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости, Михаил Тургиев. За стремлением подростков рискнуть заразиться коронавирусом на так называемой COVID-вечеринке стоит особенность мозга в этом возрасте, считает доцент отделения клинической психологии Чикагской школы профессиональной психологии Клаудиа Оуэнс Шилдс.
Некоторое время назад в прессе появились сообщения, что подобные вечеринки студенты устраивали в штате Алабама. Ее участники приобретали билеты на мероприятие, куда приглашали зараженного коронавирусом человека. Собранные деньги получал тот, у кого первого потом подтверждалось заражение.
"Подобное рискованное поведение может быть связано с текущим физическим развитием мозга подростков… Большинство (исследователей) соглашаются с тем, что подростковый мозг еще не сформирован и не достигает полного формирования до середины третьего десятка лет. В результате не так редко они совершают поступки, которые совершенно неразумны", - сказала РИА Новости Шилдс.
По ее словам, есть разные теории относительно влияния уровня развития мозга на рискованное поведение.
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"Некоторые считают, что часть мозга, которая требует подобного возбуждения от получения нового опыта, развивается быстрее, чем та часть, которая отвечает за подачу сигналов об опасности, что приводит к рискованному поведению", - сказала психолог, добавив, что это часть нормального развития.
Некоторые родители сообщают, что их дети в подростковом возрасте перестают прислушиваться к аргументам и начинают познавать мир "сложным путем", то есть "только через переживание болезненных последствий своих действий". Именно с этим, считает Шилдс, могут быть связаны данные Центра по контролю и профилактике заболеваний, согласно которым основной причиной смерти среди молодежи является непредумышленное нанесение травм.
"Второй самой распространенной причиной смерти среди подростков является самоубийство. Хотя без методичного клинического интервьюирования невозможно узнать конкретные мотивы любого подростка, включая тех, кто идет на эти COVID-вечеринки, но представляется важным осознавать, что если подросток потерял интерес к жизни из-за депрессии и думает о самоубийстве, то несложно понять, почему он намеренно пытался заразиться смертельным заболеванием", - сказала специалист.
В этой связи Шилдс отмечает важность присутствия в жизни подростка взрослых, с которыми он может быть откровенным.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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