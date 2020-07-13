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Стрелявший в мечетях Крайстчерча отказался от адвокатов
Открывший стрельбу в новозеландском Крайстчерче австралиец отказался от услуг адвокатов и намерен сам представлять свои интересы на судебном заседании,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:37
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Стрелявший в мечетях Крайстчерча отказался от адвокатов

08:57 13.07.2020 (обновлено: 09:37 13.07.2020)
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© AP Photo / Mark BakerПолиция в районе мечети в Крайстчерче, где произошло нападение
Полиция в районе мечети в Крайстчерче, где произошло нападение
© AP Photo / Mark Baker
Полиция в районе мечети в Крайстчерче, где произошло нападение. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Открывший стрельбу в новозеландском Крайстчерче австралиец отказался от услуг адвокатов и намерен сам представлять свои интересы на судебном заседании, назначенном на 24 августа 2020 года, сообщает издание New Zealand Herald со ссылкой на адвокатов.
В двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) 15 марта прошлого года произошла стрельба, в результате которой, по данным полиции, погиб 51 человек, еще 50 пострадали. Обвинения были предъявлены австралийцу Брентону Тарранту, который снимал нападение на одну из мечетей на видео и вел прямую трансляцию в социальных сетях. Таррант признал себя виновным в совершении теракта.
Стрельба в мечети в Новой Зеландии
21 мая 2019, 08:28
Стрелку из Крайстчерча предъявили обвинения в терроризме
"Мы не разочарованы решением господина Тарранта. Не было никакого конфликт..." - заявил один из адвокатов Джонатон Хадсон изданию. Он отметил, что Таррант имеет право представлять свои интересы в суде и "предпочел так и сделать".
Судья разрешил австралийцу отказаться от адвокатов, это решение не повлияло на дату судебного заседания. На слушании будет присутствовать адвокат для оказания консультаций, на случай если Тарранту она понадобится.
Эвакуация пострадавшего от стрельбы в мечети в Новой Зеландии
15 марта, 00:47
Теракт в мечетях Крайстчерча (2019)
201001
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