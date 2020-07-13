Стрелявший в мечетях Крайстчерча отказался от адвокатов

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Открывший стрельбу в новозеландском Крайстчерче австралиец отказался от услуг адвокатов и намерен сам представлять свои интересы на судебном заседании, назначенном на 24 августа 2020 года, сообщает издание New Zealand Herald со ссылкой на адвокатов.
В двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) 15 марта прошлого года произошла стрельба, в результате которой, по данным полиции, погиб 51 человек, еще 50 пострадали. Обвинения были предъявлены австралийцу Брентону Тарранту, который снимал нападение на одну из мечетей на видео и вел прямую трансляцию в социальных сетях. Таррант признал себя виновным в совершении теракта.
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"Мы не разочарованы решением господина Тарранта. Не было никакого конфликт..." - заявил один из адвокатов Джонатон Хадсон изданию. Он отметил, что Таррант имеет право представлять свои интересы в суде и "предпочел так и сделать".
Судья разрешил австралийцу отказаться от адвокатов, это решение не повлияло на дату судебного заседания. На слушании будет присутствовать адвокат для оказания консультаций, на случай если Тарранту она понадобится.
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