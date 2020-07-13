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Роскачество: россияне стали внимательнее проверять информацию о продукте
Подавляющее большинство - три четверти потребителей в России - обращают внимание на дату изготовления продукта, а также на данные на упаковке, по сравнению с... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T08:57
роскачество
ромир
общество
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РИА Новости
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353
60
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60
роскачество, ромир , общество

Роскачество: россияне стали внимательнее проверять информацию о продукте

08:57 13.07.2020
119
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПокупатель в продуктовом магазине в Москве
Покупатель в продуктовом магазине в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Покупатель в продуктовом магазине в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Подавляющее большинство - три четверти потребителей в России - обращают внимание на дату изготовления продукта, а также на данные на упаковке, по сравнению с прошлым годом покупатели стали более внимательными к такой информации, говорится в сообщении Роскачества.
"В 2020 году, учитывая пандемию коронавирусной инфекции, потребительское поведение при покупке продуктов питания изменилось. В большей степени покупатели стали чаще обращать внимание на дату изготовления продукта - 75% (против 65% в прошлом году), на его состав - 51% (против 39% в прошлом) и массу - 42% (против 34% в прошлом)", - говорится в сообщении организации со ссылкой на итоги исследования аналитического агентства РОМИР.
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Исследование было проведено специально для Роскачества: были опрошены 1500 респондентов среди взрослого постоянно проживающего населения России в возрасте от 18 лет из 77 субъектов РФ.
По данным Центра изучения потребительского поведения Роскачества, количество покупателей, которые обращаются к информации на упаковке товара, увеличилось - таких теперь 73% (против 63% в 2019 году). Кроме того, при покупке продуктов питания все больше людей стало доверять рекомендациям друзей, знакомых и родственников - 43% (против 35% в 2019 году). Не ищут информацию о качестве приобретаемых товаров только 5% покупателей, отмечают эксперты.
"Также при выборе продуктов питания покупатели не забывают проверять срок годности товара - 73% (против 72% в прошлом) и обращают внимание на торговую марку - 32% (против 30% в прошлом)", - сообщает Роскачество. Самым незначительным показателем стала информация об энергетической ценности продукта и содержании в нем микро- и макроэлементов (12% и 10% соответственно).
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РоскачествоРомирОбщество
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