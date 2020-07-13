Роскачество: россияне стали внимательнее проверять информацию о продукте

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Подавляющее большинство - три четверти потребителей в России - обращают внимание на дату изготовления продукта, а также на данные на упаковке, по сравнению с прошлым годом покупатели стали более внимательными к такой информации, говорится в Подавляющее большинство - три четверти потребителей в России - обращают внимание на дату изготовления продукта, а также на данные на упаковке, по сравнению с прошлым годом покупатели стали более внимательными к такой информации, говорится в сообщении Роскачества

"В 2020 году, учитывая пандемию коронавирусной инфекции, потребительское поведение при покупке продуктов питания изменилось. В большей степени покупатели стали чаще обращать внимание на дату изготовления продукта - 75% (против 65% в прошлом году), на его состав - 51% (против 39% в прошлом) и массу - 42% (против 34% в прошлом)", - говорится в сообщении организации со ссылкой на итоги исследования аналитического агентства РОМИР

Исследование было проведено специально для Роскачества: были опрошены 1500 респондентов среди взрослого постоянно проживающего населения России в возрасте от 18 лет из 77 субъектов РФ.

По данным Центра изучения потребительского поведения Роскачества, количество покупателей, которые обращаются к информации на упаковке товара, увеличилось - таких теперь 73% (против 63% в 2019 году). Кроме того, при покупке продуктов питания все больше людей стало доверять рекомендациям друзей, знакомых и родственников - 43% (против 35% в 2019 году). Не ищут информацию о качестве приобретаемых товаров только 5% покупателей, отмечают эксперты.