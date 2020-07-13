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В Луганской области продолжается тушение лесного пожара
Спасатели продолжают тушить лесной пожар в Луганской области Украины, открытого огня нет, наблюдается тление отдельных очагов лесной подстилки и древесины,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T08:55
луганская область
украина
в мире
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луганская область, украина, в мире

В Луганской области продолжается тушение лесного пожара

08:55 13.07.2020
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© REUTERS / State Emergency Service of UkraineЛесной пожар в Луганской области
Лесной пожар в Луганской области
© REUTERS / State Emergency Service of Ukraine
Лесной пожар в Луганской области
КИЕВ, 13 июл – РИА Новости. Спасатели продолжают тушить лесной пожар в Луганской области Украины, открытого огня нет, наблюдается тление отдельных очагов лесной подстилки и древесины, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
Пожар на территории двух лесничеств в Новоайдарском районе Луганской области возник 6 июля. На следующий день спасателям удалось локализовать его на площади 85 гектаров. Однако из-за порывов ветра возникли несколько новых очагов, жителей двух поселков начали эвакуировать. Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное совещание, во время которого распорядился задействовать дополнительные ресурсы для тушения очагов возгорания. По данным госслужбы по ЧС, в результате пожара погибли пять человек и 34 человека были госпитализированы. Спасатели 9 июля локализовали пожар.
"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 13 июля 2020 года открытого огня нет, наблюдается тление отдельных очагов лесной подстилки и древесины", - говорится в сообщении.
Всего к ликвидации пожара привлечены 714 человек и 160 единиц техники. На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа Госслужбы по ЧС.
Пожарная служба Украины
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