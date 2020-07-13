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В Афганистане шесть полицейских погибли при нападении талибов
Не менее шести полицейских погибли в афганской провинции Кундуз в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на контрольно-пропускные пункты, РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T08:53
кундуз (провинция)
талибан
в мире
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353
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кундуз (провинция), талибан, в мире

В Афганистане шесть полицейских погибли при нападении талибов

08:53 13.07.2020
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© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Не менее шести полицейских погибли в афганской провинции Кундуз в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на контрольно-пропускные пункты, сообщает телеканал 1TV News.
Отмечается, что еще семь полицейских получили ранения. Как сообщает телеканал, талибы также понесли потери, однако точное число пострадавших и погибших не уточняется.
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Кундуз (провинция)ТалибанВ мире
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