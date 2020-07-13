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В Афганистане шесть полицейских погибли при нападении талибов
Не менее шести полицейских погибли в афганской провинции Кундуз в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на контрольно-пропускные пункты, РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T08:53
2020-07-13T08:53
кундуз (провинция)
талибан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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кундуз (провинция), талибан, в мире