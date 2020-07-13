На севере Камчатки пропал катер с тремя рыбаками

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 июл - РИА Новости. Катер с тремя рыбаками на борту пропал в акватории Катер с тремя рыбаками на борту пропал в акватории Охотского моря на Камчатке, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС

Отмечается, что в минувшие выходные в спасательное ведомство поступил запрос из полиции на оказание помощи в поисках троих рыбаков, которые на катере "Тунец-850" вышли из села Манилы Пенжинского района в село Тигиль Тигильского района, предположительно, осуществлять рыбный промысел. Однако связь с ними была утеряна в районе мыса Мамет.

"С целью проведения работ по поиску пропавших рыбаков в район поисков запланирован вылет вертолета Ми-8 МЧС России. На борту воздушного судна будет находиться группа спасателей", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что оперативно-дежурной сменой Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Камчатскому краю организовано взаимодействие и координация действий спасательных служб.

Так, морским спасательным подцентром всем судам, находящимся или проходящим в предполагаемом месте происшествия, транслирована радиограмма, ориентированная на осуществление попутного поиска.

Также было сделано обращение к Росавиации на выделение для поисков воздушного судна. В настоящее время к месту, где ориентировочно находились рыбаки, следует самолёт Ан-26 для обследования акватории в районе происшествия.