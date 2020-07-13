https://ria.ru/20200713/1574254528.html
На севере Камчатки пропал катер с тремя рыбаками
Катер с тремя рыбаками на борту пропал в акватории Охотского моря на Камчатке, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T08:43
2020-07-13T08:43
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пенжинский район
камчатский край
происшествия
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пенжинский район
камчатский край
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пенжинский район, камчатский край, происшествия
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 июл - РИА Новости.
Катер с тремя рыбаками на борту пропал в акватории Охотского моря
на Камчатке, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС
.
Отмечается, что в минувшие выходные в спасательное ведомство поступил запрос из полиции на оказание помощи в поисках троих рыбаков, которые на катере "Тунец-850" вышли из села Манилы Пенжинского района
в село Тигиль Тигильского района, предположительно, осуществлять рыбный промысел. Однако связь с ними была утеряна в районе мыса Мамет.
"С целью проведения работ по поиску пропавших рыбаков в район поисков запланирован вылет вертолета Ми-8 МЧС России. На борту воздушного судна будет находиться группа спасателей", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что оперативно-дежурной сменой Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Камчатскому краю
организовано взаимодействие и координация действий спасательных служб.
Так, морским спасательным подцентром всем судам, находящимся или проходящим в предполагаемом месте происшествия, транслирована радиограмма, ориентированная на осуществление попутного поиска.
Также было сделано обращение к Росавиации на выделение для поисков воздушного судна. В настоящее время к месту, где ориентировочно находились рыбаки, следует самолёт Ан-26 для обследования акватории в районе происшествия.
Ранее сообщалось, что в акватории Авачинской бухты уже месяц проходит другая поисковая операция. Спасатели ищут четырёх моряков, которые пропали после опрокидывания катера. До настоящего времени поиски результатов не принесли.