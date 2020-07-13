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На севере Камчатки пропал катер с тремя рыбаками
Катер с тремя рыбаками на борту пропал в акватории Охотского моря на Камчатке, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T08:43
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пенжинский район
камчатский край
происшествия
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пенжинский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пенжинский район, камчатский край, происшествия

На севере Камчатки пропал катер с тремя рыбаками

08:43 13.07.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПобережье Камчатки
Побережье Камчатки
© РИА Новости / РИА Новости
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Побережье Камчатки. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 июл - РИА Новости. Катер с тремя рыбаками на борту пропал в акватории Охотского моря на Камчатке, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.
Отмечается, что в минувшие выходные в спасательное ведомство поступил запрос из полиции на оказание помощи в поисках троих рыбаков, которые на катере "Тунец-850" вышли из села Манилы Пенжинского района в село Тигиль Тигильского района, предположительно, осуществлять рыбный промысел. Однако связь с ними была утеряна в районе мыса Мамет.
"С целью проведения работ по поиску пропавших рыбаков в район поисков запланирован вылет вертолета Ми-8 МЧС России. На борту воздушного судна будет находиться группа спасателей", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что оперативно-дежурной сменой Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Камчатскому краю организовано взаимодействие и координация действий спасательных служб.
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Так, морским спасательным подцентром всем судам, находящимся или проходящим в предполагаемом месте происшествия, транслирована радиограмма, ориентированная на осуществление попутного поиска.
Также было сделано обращение к Росавиации на выделение для поисков воздушного судна. В настоящее время к месту, где ориентировочно находились рыбаки, следует самолёт Ан-26 для обследования акватории в районе происшествия.
Ранее сообщалось, что в акватории Авачинской бухты уже месяц проходит другая поисковая операция. Спасатели ищут четырёх моряков, которые пропали после опрокидывания катера. До настоящего времени поиски результатов не принесли.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пенжинский районКамчатский крайПроисшествия
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