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Росавиация создала комиссию после падения Ан-2 в Нижегородской области
Территориальное управление Росавиации сформировало комиссию для выяснения обстоятельств и причин падения самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили РИА... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T08:48
ан-2
следственный комитет россии (ск рф)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
происшествия
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ан-2, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия

Росавиация создала комиссию после падения Ан-2 в Нижегородской области

08:38 13.07.2020 (обновлено: 08:48 13.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Ан-2
Самолет Ан-2
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Самолет Ан-2. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Территориальное управление Росавиации сформировало комиссию для выяснения обстоятельств и причин падения самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в Росавиации.
По информации МЧС, в 4.10 мск понедельника поступило сообщение, что самолет Ан-2 упал и загорелся в населенном пункте Кистеневка в Нижегородской области. В результате ЧП пострадали два человека, один из них погиб. Пострадавший доставлен в больницу.
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Упавший в Нижегородской области Ан-2 обрабатывал поля
"Территориальным управлением Росавиации сформирована комиссия для выяснения обстоятельств и причин авиационного происшествия", - сказали в Росавиации.
Как ранее сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ, по предварительным данным, крушение Ан-2 произошло из-за того, что самолет задел провода линии электропередачи, после чего упал и загорелся. Однако следствие рассматривает все версии произошедшего, в том числе техническое состояние самолёта и действия пилота.
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Ан-2Следственный комитет России (СК РФ)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижегородская областьПроисшествия
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