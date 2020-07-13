Оборот предприятий торговли и услуг в Москве за месяц вырос на 30,7%

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Среднесуточный оборот столичных предприятий торговли и услуг вырос на 30,7% в июне по сравнению с показателями прошлого месяца, сообщается на сайте мэра Среднесуточный оборот столичных предприятий торговли и услуг вырос на 30,7% в июне по сравнению с показателями прошлого месяца, сообщается на сайте мэра Москвы в понедельник.

"Среднесуточный оборот предприятий торговли и услуг Москвы в июне вырос на 30,7 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,8 процента превысил показатели марта — последнего месяца до введения временных ограничений", - цитирует сайт заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Согласно сообщению, снятие ограничительных мер по COVID-19 положительно повлияло на восстановление столичной экономики.

"На прошлой неделе продолжилось заметное оживление потребительского спроса. Оборот предприятий торговли и услуг за 29 июня — 5 июля вырос на 10,4 процента к неделе 23−29 марта и на 9,3 процента к аналогичной неделе 2019 года. При этом наиболее пострадавшие в апреле и мае от пандемии отрасли восстанавливаются опережающими темпами: суммарный рост оборота в них составил почти 30 процентов", - приводятся слова Ефимова.

Уточняется, что, по словам руководителя департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова, по сравнению с периодом 23−29 марта среднесуточный оборот сектора бытовых услуг вырос на 14 процентов, частной стоматологии — на 26 процентов, сферы СМИ и производства печатной продукции — на 29 процентов, общепита — на 61 процент, индустрии гостеприимства — в 2,2 раза, а сферы культуры, спорта и развлечений — более чем в четыре раза.