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Оборот предприятий торговли и услуг в Москве за месяц вырос на 30,7%
Среднесуточный оборот столичных предприятий торговли и услуг вырос на 30,7% в июне по сравнению с показателями прошлого месяца, сообщается на сайте мэра Москвы... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T08:35
москва
экономика
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РИА Новости
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москва, экономика

Оборот предприятий торговли и услуг в Москве за месяц вырос на 30,7%

08:35 13.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрохожие у витрины магазина
Прохожие у витрины магазина
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Среднесуточный оборот столичных предприятий торговли и услуг вырос на 30,7% в июне по сравнению с показателями прошлого месяца, сообщается на сайте мэра Москвы в понедельник.
"Среднесуточный оборот предприятий торговли и услуг Москвы в июне вырос на 30,7 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,8 процента превысил показатели марта — последнего месяца до введения временных ограничений", - цитирует сайт заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Согласно сообщению, снятие ограничительных мер по COVID-19 положительно повлияло на восстановление столичной экономики.
"На прошлой неделе продолжилось заметное оживление потребительского спроса. Оборот предприятий торговли и услуг за 29 июня — 5 июля вырос на 10,4 процента к неделе 23−29 марта и на 9,3 процента к аналогичной неделе 2019 года. При этом наиболее пострадавшие в апреле и мае от пандемии отрасли восстанавливаются опережающими темпами: суммарный рост оборота в них составил почти 30 процентов", - приводятся слова Ефимова.
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Уточняется, что, по словам руководителя департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова, по сравнению с периодом 23−29 марта среднесуточный оборот сектора бытовых услуг вырос на 14 процентов, частной стоматологии — на 26 процентов, сферы СМИ и производства печатной продукции — на 29 процентов, общепита — на 61 процент, индустрии гостеприимства — в 2,2 раза, а сферы культуры, спорта и развлечений — более чем в четыре раза.
С 28 марта предприятия общепита из-за эпидемиологической обстановки работали только на доставку и на вынос. Предприятия, оказывающие бытовые услуги, практически полностью прекратили работу, открытыми остались лишь магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости, а также аптеки и зоомагазины. С 1 июня было принято решение об открытии предприятий, оказывающих бытовые услуги, в том числе непродовольственных магазинов, химчисток и мастерских по ремонту обуви, а с 9 июня заработали парикмахерские и салоны красоты. С 16 июня открылись летние кафе, а с 23 июня в полном объеме заработали все предприятия общепита.
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