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Распространение нового коронавируса
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В Индии выявили 28,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 28,7 тысячи и составляет 878 254, свидетельствуют данные министерства... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T08:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, индия, в мире

В Индии выявили 28,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

08:23 13.07.2020
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© REUTERS / Francis MascarenhasМедицинский работник измеряет температуру и пульс женщины в Мумбаи
Медицинский работник измеряет температуру и пульс женщины в Мумбаи
© REUTERS / Francis Mascarenhas
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 28,7 тысячи и составляет 878 254, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 301 609 человек, выздоровели 553 470 человек (18 850 за сутки), умерли 23 174 (500 за сутки).
В воскресенье сообщалось о 849 553 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 28,6 тысячи), днем ранее - о 820 916 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 27,1 тысячи).
Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания - 254 427 (7827 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел штат Тамилнад: 138 470 заболевших (4244 за сутки). На третьем месте находится столичный округ Дели, где выявлены 112 494 заболевших (1573 за сутки).
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Как отмечают власти страны, в Индии один из самых низких показателей смертности от коронавируса на миллион человек - в настоящее время в Индии насчитываются 538 случаев заболевания на миллион человек, смертность от коронавируса не превышает 15 человек на один миллион. При этом есть страны, где показатель заболеваемости в 16-17 раз больше, чем в Индии, а показатель смертности - в 40 раз больше.
Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня объявили о второй фазе выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться), режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИндияВ мире
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