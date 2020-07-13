В Индии выявили 28,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 28,7 тысячи и составляет 878 254, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 301 609 человек, выздоровели 553 470 человек (18 850 за сутки), умерли 23 174 (500 за сутки).

В воскресенье сообщалось о 849 553 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 28,6 тысячи), днем ранее - о 820 916 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 27,1 тысячи).

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания - 254 427 (7827 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел штат Тамилнад : 138 470 заболевших (4244 за сутки). На третьем месте находится столичный округ Дели , где выявлены 112 494 заболевших (1573 за сутки).

Как отмечают власти страны, в Индии один из самых низких показателей смертности от коронавируса на миллион человек - в настоящее время в Индии насчитываются 538 случаев заболевания на миллион человек, смертность от коронавируса не превышает 15 человек на один миллион. При этом есть страны, где показатель заболеваемости в 16-17 раз больше, чем в Индии, а показатель смертности - в 40 раз больше.

Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня объявили о второй фазе выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться), режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.