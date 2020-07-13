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Распространение нового коронавируса
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В Узбекистане за сутки выявили 487 случаев заболевания COVID-19
Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 487 и достигло 13 193, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T08:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
узбекистан
в мире
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, узбекистан, в мире

В Узбекистане за сутки выявили 487 случаев заболевания COVID-19

08:22 13.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках
Врач в запотевших защитных очках
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в запотевших защитных очках. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 13 июл - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 487 и достигло 13 193, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Первый в Узбекистане случай COVID-19 выявили 15 марта. К минувшему воскресенью число зарегистрированных случаев составило 12 706, скончались 58 пациентов, 7723 выздоровели.
"По состоянию на 13 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 13 193", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
По данным ведомства, 487 новых случаев – это второй по величине показатель прироста заболевших за сутки с выявления первого инфицированного. Накануне сообщалось о новом антирекорде - 500 заболевших за сутки, а до этого данный показатель увеличивался ежедневно с 8 июля.
За минувшие сутки также были зафиксированы три случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 61 человек.
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По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 7852. В воскресенье из больниц были выписаны 129 человек, в субботу – 193, в пятницу – 243. Сейчас на лечении находятся 5280 пациентов с COVID-19, в том числе 43 - в тяжелом состоянии, семь - в крайне тяжелом.
В Узбекистане из-за роста числа заболевших COVID-19 с 10 июля до 1 августа вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.
Власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19УзбекистанВ мире
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