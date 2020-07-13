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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574254079.html
В России провели более 23,2 миллиона тестов на COVID-19
Более 23,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в Российской... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России провели более 23,2 миллиона тестов на COVID-19

08:20 13.07.2020 (обновлено: 13:56 13.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедик клиники "Инвитро" во время тестирования посетителя на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2
Медик клиники Инвитро во время тестирования посетителя на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Медик клиники "Инвитро" во время тестирования посетителя на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Более 23,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в Российской Федерации находятся более 275 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В Российской Федерации проведено более 23,2 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 275 334 человека", — говорится в сообщении.
За сутки в России проведена 261 тысяча тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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