Власти Хабаровского края призвали не допускать массовых беспорядков

Ранее сообщалось, что в субботу в Хабаровске прошел несанкционированный митинг в поддержку Фургала, он длился более четырех часов и вызвал затруднения в работе службы скорой помощи. По данным УМВД РФ по Хабаровскому краю, "в несанкционированных массовых мероприятиях, организованных командой С.И. Фургала", приняли участие до 12 тысяч человек. При этом он проходил в условиях запрета на массовые мероприятия из-за пандемии. В правительстве Хабаровского края и ЛДПР, партии от которой Фургал избирался в губернаторы, заявили о непричастности к организации митинга в субботу, хотя МВД указывало, что организаторами стали люди из окружения главы региона.

В воскресенье состоялось два несанкционированных многочасовых митинга. Люди прошли пешей колонной по проезжей части центральных улиц города, некоторые автомобилисты включали аварийную сигнализацию и гудели. После шествия у крыльца краевой администрации начался митинг. Полиция и Росгвардия присутствовали, но не препятствовали митингующим.

"Уже сейчас, спустя два дня, мы видим опасную тенденцию. Среди участников митингов появились люди, которые пытаются спровоцировать беспорядки. У одних просто "играет кровь", другие же, возможно, наживаются на протесте", - говорится в обращении.

"Нельзя допустить массовых беспорядков, столкновений с правоохранительными органами. Если вы выступаете против беззакония, сами не нарушайте закон! Напоминаем, что все массовые акции несанкционированны", - отмечает правительство.

В обращении митингующих призывают уважать право на тишину тех, кто живет на оживленных улицах. В первую очередь это дети и пожилые люди, отмечается в сообщении. Также жителям напомнили об опасности заражения COVID.

"Ежедневно в Хабаровском крае регистрируется около 100 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Почти каждый день от этой болезни умирают наши земляки. Большие скопления людей – один из основных очагов распространения инфекции. Молодежь, вышедшая на акции, возможно, перенесет болезнь "на ногах", но при этом легко может заразить своих пожилых родных и близких", - говорится в сообщении.

Фургала задержали в минувший четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.

Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщал, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала.