Власти Хабаровского края призвали не допускать массовых беспорядков

ХАБАРОВСК, 13 июл – РИА Новости. Правительство Хабаровского края после двух дней несанкционированных митингов в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала призывает жителей не поддаваться на провокации, не допускать массовых беспорядков и, кроме того, помнить об опасности заражения коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте правительства региона.
Ранее сообщалось, что в субботу в Хабаровске прошел несанкционированный митинг в поддержку Фургала, он длился более четырех часов и вызвал затруднения в работе службы скорой помощи. По данным УМВД РФ по Хабаровскому краю, "в несанкционированных массовых мероприятиях, организованных командой С.И. Фургала", приняли участие до 12 тысяч человек. При этом он проходил в условиях запрета на массовые мероприятия из-за пандемии. В правительстве Хабаровского края и ЛДПР, партии от которой Фургал избирался в губернаторы, заявили о непричастности к организации митинга в субботу, хотя МВД указывало, что организаторами стали люди из окружения главы региона.
В воскресенье состоялось два несанкционированных многочасовых митинга. Люди прошли пешей колонной по проезжей части центральных улиц города, некоторые автомобилисты включали аварийную сигнализацию и гудели. После шествия у крыльца краевой администрации начался митинг. Полиция и Росгвардия присутствовали, но не препятствовали митингующим.
"Уже сейчас, спустя два дня, мы видим опасную тенденцию. Среди участников митингов появились люди, которые пытаются спровоцировать беспорядки. У одних просто "играет кровь", другие же, возможно, наживаются на протесте", - говорится в обращении.
"Нельзя допустить массовых беспорядков, столкновений с правоохранительными органами. Если вы выступаете против беззакония, сами не нарушайте закон! Напоминаем, что все массовые акции несанкционированны", - отмечает правительство.
В обращении митингующих призывают уважать право на тишину тех, кто живет на оживленных улицах. В первую очередь это дети и пожилые люди, отмечается в сообщении. Также жителям напомнили об опасности заражения COVID.
"Ежедневно в Хабаровском крае регистрируется около 100 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Почти каждый день от этой болезни умирают наши земляки. Большие скопления людей – один из основных очагов распространения инфекции. Молодежь, вышедшая на акции, возможно, перенесет болезнь "на ногах", но при этом легко может заразить своих пожилых родных и близких", - говорится в сообщении.
Фургала задержали в минувший четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщал, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала.
Фургал представляет ЛДПР и возглавил регион в 2018 году.