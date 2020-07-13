Москвичи могут бесплатно заниматься фитнесом на свежем воздухе

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Бесплатные спортивные тренировки регулярно проходят на свежем воздухе в 23 парках департамента культуры Бесплатные спортивные тренировки регулярно проходят на свежем воздухе в 23 парках департамента культуры Москвы , сообщается на сайте мэра столицы в понедельник.

С 1 июня городские парки, подведомственные департаменту культуры, открылись для прогулок после снятия ограничений в связи с COVID-19. С 16 июня в зонах отдыха стали доступны летние веранды. Также работу возобновили нестационарные торговые объекты, где можно купить мороженое и напитки, а 23 июня начал работать прокат спортивного инвентаря.

"Программа тренировок в столичных парках очень разнообразна. В нее входят как уже привычные фитнес-направления, например, аэробика и стретчинг, так и необычные. Это, к примеру, танцевальный фитнес и бокс. Присоединиться к занятиям могут все независимо от уровня подготовки", - цитирует сайт пресс-службу Мосгорпарка

Так, в Измайловском парке уже начались занятия аэробикой, а тех, кто хочет улучшить растяжку, приглашают в парк "Северное Тушино" на тренировки по стретчингу. Программу тренировок предлагает и Воронцовский парк, где проходят занятия по легкой атлетике, а также тренировки по боксу. Помимо этого, любителям менее активных тренировок предлагают заняться дыхательной гимнастикой.

В парке "Кузьминки" организованы тренировки по бегу с мастером спорта России международного класса по легкой атлетике Еленой Глазковой, а на главной площади парка проходят тренировки по танцевальному фитнесу.

Добавляется, что на территориях Лианозовского, Воронцовского, Бабушкинского парков, сквера в Олонецком проезде, парков "Кузьминки", "Садовники", парка Олимпийской деревни, парка у Джамгаровского пруда, а также ландшафтного парка "Митино" организованы занятия по скандинавской ходьбе.

Согласно сообщению, спортивные мероприятия также проводят в саду "Эрмитаж", парке на Ангарской улице, Гончаровском парке, "Дубках", Таганском парке, "Филях", Парке Горького, " Музеоне ", парках "Красная Пресня", "Ходынское поле", Петровском парке, а также в саду имени Баумана.