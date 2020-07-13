В Хабаровске вынесли первый приговор по делу псевдомедцентров

Суд установил, что с октября 2016 года по декабрь 2018 года в Хабаровске действовала организованная группа, которая под видом медицинской деятельности похищала деньги у людей. Осужденная работала менеджером в отделе продаж и с мая по декабрь 2018 года участвовала в совершении 37 преступлений. Женщина проводила первичный прием граждан, делала "диагностику" состояния их здоровья с помощью прибора бытового назначения "Мультискан", устанавливала у них несуществующие "заболевания" и убеждала в необходимости срочного лечения. Клиенты заключали договоры и кредитные договоры на оплату псевдолечения, отдав за услуги "врачей" более 4 миллионов рублей.