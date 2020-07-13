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В Хабаровске вынесли первый приговор по делу псевдомедцентров
Первый приговор по делу псевдомедицинских центров, где лечили несуществующие заболевания, вынесен в Хабаровске - суд приговорил менеджера центра к трем годам... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T08:15
хабаровск
хабаровский край
происшествия
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хабаровск, хабаровский край, происшествия

В Хабаровске вынесли первый приговор по делу псевдомедцентров

08:15 13.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 13 июл - РИА Новости. Первый приговор по делу псевдомедицинских центров, где лечили несуществующие заболевания, вынесен в Хабаровске - суд приговорил менеджера центра к трем годам лишения свободы условно, сообщает прокуратура Хабаровского края края.
Суд установил, что с октября 2016 года по декабрь 2018 года в Хабаровске действовала организованная группа, которая под видом медицинской деятельности похищала деньги у людей. Осужденная работала менеджером в отделе продаж и с мая по декабрь 2018 года участвовала в совершении 37 преступлений. Женщина проводила первичный прием граждан, делала "диагностику" состояния их здоровья с помощью прибора бытового назначения "Мультискан", устанавливала у них несуществующие "заболевания" и убеждала в необходимости срочного лечения. Клиенты заключали договоры и кредитные договоры на оплату псевдолечения, отдав за услуги "врачей" более 4 миллионов рублей.
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"Приговором Центрального районного суда Хабаровска осуждена 33-летняя местная жительница, которая признана виновной в совершении мошенничества... Суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что гражданские иски потерпевших на общую сумму свыше 4 миллионов рублей судом удовлетворены в полном объеме.
Ранее сообщалось, что в 2019 году полицейские пресекли деятельность псевдомедицинских центров, расположенных в нескольких городах Дальнего Востока. В Хабаровске в суд были направлены дела в отношении пяти обвиняемых. В отношении остальных участников группы следствие продолжается.
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